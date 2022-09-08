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قصر بالمورال (المملكة المتحدة): أعلنت كلارنس هاوس، دوائر العاهل البريطاني الجديد الخميس أنه سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث.

وأصبح الأمير تشارلز البالغ 73 عاما تلقائيا ملكا لبريطانيا عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية الخميس في قصر بالمورال في اسكتلندا فيما أصبحت زوجته كاميلا قرينة الملك.

وتوفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أعلن قصر باكنغهام.

ووافت المنية الملكة أثناء إقامتها في قصر بالمورال في إسكتلندا، حيث كانت تقضي عطلة الصيف.

وجاء ذلك وسط حضور أبنائها الأربعة، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز.

وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 15 دولة من دول اتحاد الكومنولث.