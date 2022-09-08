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واشنطن: أعرب البيت الأبيض عن تعاطفه مع عائلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً ومع "شعب المملكة المتحدة"، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

وقالت جان- بيار لوسائل الإعلام "أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة" بعد وفاة إليزابيث الثانية (البيت الابيض)

وتوفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أعلن قصر باكنغهام.

ووافت المنية الملكة أثناء إقامتها في قصر بالمورال في إسكتلندا، حيث كانت تقضي عطلة الصيف.

وجاء ذلك وسط حضور أبنائها الأربعة، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز.

وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 15 دولة من دول اتحاد الكومنولث.