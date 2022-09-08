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لندن: خاطبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته اليزابيث الثانية "جلالة الملك تشارلز الثالث".

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة الثلاثاء "اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ اكثر من الف عام، الى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث".