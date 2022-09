قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أطلقت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم، سيارتها السيدان "G90" التي تُمثل تغييراً جذرياً شاملاً حرصت الشركة على تحقيقه خلال ثلاث سنوات من العمل والتصميم والإبداع.





تتميز G90 بتصميمات خارجية وداخلية هي الأكثر أناقة من بين مجموعة جينيسيس حتى الوقت الراهن. إذ توفر مواصفات مثالية للتنقل بغاية الراحة إلى جانب العديد من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز تجربة السائقين والركاب على حد سواء.



الشكل الخارجي



تتكون الواجهة الأمامية للطراز من شبكة المبرّد Crest Grille الجديدة والمصابيح الرباعية ذات التصميم الهندسي المتطور والعاكسة للضوء في G90 التي تضفي مزيداً من الأناقة والجاذبية على مقدمة السيارة، إذ تم تصميمها لتشبه شعار العلامة التجارية. تأخذ شبكة Crest Grille في المقدمة صورة الطراز إلى مستويات فاخرة ومتقدمة بتصميمها متعدد الطبقات، والذي يتألف من نمطين G-Matrix فوق بعضهما البعض لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد.



المصابيح الأمامية ذات الخطين، والموجودة على جانبي الشبكة، هي الأرفع في طراز جينيسيس حتى الوقت الراهن. تم تحقيق ذلك من خلال تقاطع عدسة أضواء النهار (DRLs) مع شعاع منخفض مدعوم بتقنية مصفوفة العدسات الدقيقة MLA، مما يضمن الخطوط الرفيعة للمصابيح الأمامية. تجمع الخطوط المنخفضة على وجه الخصوص ما يقرب من 200 عدسة بصرية دقيقة لكل وحدة مع تقنية فائقة الدقة. العدسات الناتجة أصغر من تلك الموجودة في مصابيح الإسقاط القديمة، لكنها توفر نفس المستويات من حيث شدة الضوء، لتمنح سيارة G90 إحساساً بالفخامة والأناقة ولمسات إبداعية في التكنولوجيا المتقدمة.



تم ترسيخ مكانة جينيسيس G90 كأفضل سيارة سيدان في فئتها من خلال غطاء المحرك ذو التصميم المحاري Clamshell Hood[1] الذي يغطي المحرك ومصدات العجلات بشكل متجانس ومتناسق، ما يضفي تصميماً أنيقاً مبتكراً. بالإضافة إلى ذلك، يضيف شعار Guilloché[2] المزخرف، وهو أرق بنسبة 80% تقريباً من الإصدار السابق، لمسة نهائية من الرقي والتميز إلى صورة السيدان الفاخرة.



وتم تحسين هيكل السيارة المصقول والضخم بشكل أكبر من خلال الخطوط الجانبية بتصميم Parabolic Line التي تتدفق بسلاسة على طول الهيكل الجانبي تحت النوافذ نحو الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى الخطوط الرياضية على الرفارف حول العجلات، لإبراز قوة السيارة وديناميكيتها.



كما تتيح فتحات النوافذ الواسعة للصفين الأول والثاني والمفصولة عن بعضها بعمود C سميك، مساحة رحبة وأجواء من الخصوصية لركاب الصف الثاني، تعبيرا عن الرفاهية المطلقة التي توفرها سيارة G90.



أما في الجزء الخلفي من السيارة، وتجسيداً للغة التصميم المميزة للعلامة التجارية، تم مد المصابيح الخلفية ثنائية الصف على طول الصندوق الخلفي مع وضع حروف كلمة جينيسيس بين الصفين، الأمر الذي يضفي مزيداً من القوة والتوازن على شكل السيارة. ولجذب التركيز إلى تلك العناصر الأيقونية في الجزء العلوي من خلفية السيارة، تم وضع باقي العناصر الوظيفية، مثل لوحة الترخيص، وأجهزة الاستشعار المختلفة، والمصابيح العكسية، في الجزء السفلي إكمالاً للوحة النقية والفاخرة لخلفية G90.



تصميم داخلي ينسجم مع التقنيات الجديدة والمستشعرات التناظرية



يتميز مقعد السائق بتصميمه الذي يجسد روح التصميم الداخلي لـجينيسيس، ويعكس جمال أسلوب "الفضاء الأبيض"، إذ يجمع بشكل متناغم بين الشعور بالأجهزة المحيطة عالية الدقة والتقنيات الجديدة مع التفاصيل الفاخرة لأقراص وحدات التحكم الوسطية.



تتواجد في الجزء الأمامي من المقصورة الداخلية للسيارة فتحات تهوية رفيعة مدمجة بشكل يشبه الأجنحة، ونظام المعلومات والترفيه من الجيل التالي المميز بقمرة القيادة المتكاملة المتصلة، التي تربط محتوى عدادات السرعة والمعلومات العامة ونظام الملاحة في شاشة بانورامية، بالشكل الذي يعزز الصورة عالية التقنية لطراز G90.



يتميز الكونسول الوسطي بتصميم دقيق ومدروس لقرصي وحدات التحكم باستخدام الزجاج والألمنيوم، الأمر الذي يمنح شعوراً بالفخامة المطلقة. كما تم أيضاً تصميم كل من قرص وحدة التحكم بناقل الحركة، الذي يعمل بنظام الحركة الإلكتروني من نوع التوجيه بالأسلاك (Shift-By-Wire)، وقرص وحدة التحكم بنظام المعلومات والترفيه (CCP) بطريقتين مختلفتين لتمكين السائق من التنقل بشكل سلسل وحدسي بينهما أثناء القيادة، إضافةً إلى خاصية الاهتزاز لقرص ناقل الحركة عند الانتقال إلى وضعية الرجوع للخلف لمنع الخلط بين الوحدتين.





ولإضفاء مزيد من الإحساس بفخامة التصميم الداخلي لسيارة G90، تم ربط أضواء فتحات السقف للحالة المزاجية المحيطية مع مصابيح أخرى من نفس النوع داخل السيارة، مع إضافة إمكانية التحكم بحركة فتحتي السقف فوق الصف الأول والثاني بشكل منفصل.



تتميز المقاعد الخلفية في G90 بجودتها الصناعية، والمصنوعة من مواد فاخرة لضمان توفير الراحة الرفاهية المثلى لركاب سيارة السيدان الرئيسية، حيث يمكن إمالة المقاعد اليمنى واليسرى في الصف الثاني بشكل منفصل، إلى جانب توفير تجربة جديدة للعملاء من خلال مساحات تخزين مصممة بعناية مثل الدرج المستقل للمجلات والكتب في منطقة العمود C في الصف الثاني.



أضفت أساليب المعالجة الجديدة التي تم تطبيقها على واجهة القيادة لسيارة G90، وظهر مقاعد الصف الأمامي، وعلى تقليم باب كل مقعد مزيد من التألق والرفاهية، حيث تتجسد فلسفة جينيسيس للرفاهية المستدامة بشكل مثالي من خلال خياري الخشب بزخرفة شرائط أوراق الجرائد والخشب بزخرفة أطراف أوراق الجرائد، التي يتم تصنيعها بطريقة جديدة تقلل من أثرها على البيئة من خلال إعادة معالجة الأوراق المهملة كالصحف والمجلات القديمة.



ولأول مرة في سيارة من علامة جينيسيس، يتم استخدام الترصيع المعدني المبطن والذي يعد تفصيل ساحر تعود جذوره إلى التقنية الحرفية الكورية المعروفة باسم "[3]sanggam" أو (التطعيم)، حيث يزيد هذا التزيين من الإحساس بالفخامة من خلال ترصيع الخطين ونمط G-matrix في المعدن الحقيقي وخشب الدردار والكربون المطروق.



يتوفر طراز G90 في 12 خياراً من الألوان الجديدة مثل أخضر هالاسان، وأزرق كابري، وبني باريلوش، وذهبي فالنسيا، وأسود ماوي وهي ألوان حصرية لـ G90. كما سيكون الطراز متاحاً بالألوان التقليدية أيضاً مثل رمادي ماكالو، وأسود ڤيك، وأزرق تاسمان، وفضي سافيل، وأبيض أويوني، ورمادي ماكالو مُطفأ، وأبيض فيربير. ويحمل اللون الأخضر هالاسان هذا الاسم تيمناً ببركان "هالاسان" الدرعي في جزيرة جيجو الكورية، مسجداً فخر العلامة التجارية بهويتها الكورية المتأصلة.



تقدم السيارة أيضاً مجموعة مختارة من الألوان الداخلية، مع مجموعة من خمسة خيارات مجمعة تشمل: لون واحد أسود بركاني، ولونين أسود بركاني/بني بوردو، ولونين بني حضري/أبيض جليدي، ولونين أسود المجرة/رمادي حديث، ولونين عنابي مخملي/بيج.



أداء القيادة المريح والهادئ الذي تتوقعه من سيارة السيدان

زُوّد طراز G90 بمحرك بنزين 3.5 توربو، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات، يولد قوة قصوى تبلغ 375 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 54.0 كجم / م. ويولد محرك 3.5 توربو كفاءة وقود مجمعة تبلغ 9.3 كم / ℓ، مع نظام حقن الوقود المزدوج الذي يضخ الكمية المثالية من الوقود لتلبية ظروف القيادة، ومبرد داخلي بالماء يعمل على تحسين استجابة التسارع عن طريق الخفض السريع لدرجة حرارة تدفق الهواء في المحرك (تستند جميع الأرقام إلى الطراز المخصص بـ5 مقاعد، ودفع خلفي مع إطارات مقاس 19 بوصة).



وتعزيزاً لقوة المحرك وعزم الدوران مع ضمان التبريد الفعال لأقراص الفرامل، تستخدم G90 آليات تبريد متعددة في هذا الخصوص منها فتحة التوجيه المخفية، وفتحة غطاء الغبار، قنوات التبريد على رفارف العجلات. كما يتميز نظام الفرملة بتقنية جديدة من نوع "Chauffeur"، تسمح للسائقين بالتحكم في قوة الكبح. وتمتلك ثلاثة وضعيات مدمجة للكبح يمكن للسائقين الاختيار منها لتتناسب مع ظروف القيادة.



جُهز طراز G90 بتقنية تعليق جديدة توفر قيادة أكثر سلاسة وتحكم. تشمل التقنية الجديدة نظام التعليق المتحكم به إلكترونياً (Preview-ECS) التي تعمل على تحسين التحكم في التعليق من خلال استخدام الكاميرا الأمامية، والبيانات التي تُعرض على شاشة نظام الملاحة، للتعرف على ظروف الطريق وتوفير تجربة قيادة سلسة تتناغم مع طبيعة المسارات.



لمزيد من الثبات أثناء القيادة، يتميز G90 بتعليق هوائي متعدد الحجرات، والذي يغير ضغط الهواء في النوابض الهوائية. وتوفر جينيسيس G90 ثلاثة إعدادات لنظام التعليق المذكور بحسب ظروف القيادة، فعند القيادة بسرعات عالية، يقلل نظام التعليق الهوائي من ارتفاع السيارة لتقليل مقاومة الرياح، وتحسين كفاءة الوقود، وفي النهاية توفير تجربة قيادة أكثر استقراراً، أما عند القيادة على أسطح خشنة أو غير مستوية، تعمل الميزة على رفع السيارة لحماية هيكلها السفلي وتقليل الاهتزازات من الطريق، كما يحافظ النظام المتطور على ارتفاع السيارة عند مستوى معين بغض النظر عن وزن الركاب أو الأمتعة، الأمر الذي يتيح بالمجمل قيادة أكثر راحة مع تأمين تحكم ثابت في السيارة.



يضم طراز G90 على ميزة تدير نظام التعليق الهوائي وفقاً لظروف الطريق، ما يساعد السائقين على تجاوز المطبات والمنحدرات والطرق الوعرة. تتحكم هذه التقنية بضبط الارتفاع وقوة التخميد عبر تحديد طبيعة المسار أمام السيارة من خلال جمع المعلومات التي توفرها الكاميرا الأمامية، ما يوفر للعملاء تجربة قيادة مريحة. ففي حال وجود مطب على الطريق، يستطيع النظام المتطور اكتشافه من على بعد 100 متر، ليتم رفع العجلات الأمامية بمقدار 10 ملم، ويستعد نظام تعليق التحكم الإلكتروني (Preview-ECS) للتعامل مع طبيعة المسار بسرعة وبدقة متناهية، ما يقلل من الصدمة بحيث لا يتعرض الركاب للاهتزاز.



يعمل طراز G90 باستخدام المستشعرات على رفع العجلات الأمامية عندما المنحدرات الحادة، حيث يوفر هذا الأمر تعليقاً أقوى لمنع التلف الناتج عن التلامس بين الطريق والهيكل السفلي للمركبة بعد المنحدر. وعند القيادة على طرق وعرة، تعمل الميزة على رفع السيارة بمقدار 25 مم على كلا الطرفين، عند العجلات الأمامية والخلفية، لحماية هيكلها السفلي من ملامسة سطح الطريق وضمان تجربة قيادة مستقرة.



وتأتي جينيسيس G90 بنظام توجيه العجلات الخلفية (RWS) والذي يوفر أربع درجات كحد أقصى لتوجيه العجلات الخلفية عند السرعات المنخفضة (تحريكها في الاتجاه المعاكس للعجلات الأمامية)، وبدرجتين عند السرعة العالية (تحريكها في نفس اتجاه العجلات الأمامية).



يسمح نظام توجيه العجلات الخلفية المناورة بسلاسة في المساحات الضيقة، ويجعل نصف قطر الدوران لسيارة G90 مشابهاً لنصف قطر دوران سيارة متوسطة الحجم. كما أنه يحسن ثبات السيارة عند المنعطفات ويسمح بإجراء حركات رشيقة عند التنقل بين خطوط الطريق أو تجنب العوائق عند السرعات المتوسطة والعالية.



تتميز G90 بتوفيرها للأجواء الأكثر هدوءً متفوقة على كافة طرازات جينيسيس حتى الوقت الراهن، ما يوفر الصفاء الداخلي الذي يتوقعه السائقون من سيارة السيدان الفاخرة. إذ زُود الطراز بأحدث أنظمة إلغاء الضوضاء ANC-R (التحكم النشط بالضوضاء على الطريق) كميزة أساسية، والتي تلغي ضوضاء الطريق التي تدخل المقصورة عن طريق إرسال موجات صوتية عكسية عبر مكبرات الصوت لإلغائها، الأمر الذي يوفر قيادة أكثر هدوء ترتقي بتجربة قيادة G90 إلى مستويات متقدمة.



ولضمان مستويات متقدمة من الهدوء والرفاهية لكل مقعد في السيارة، قامت جينيسيس بقياس وتحليل حساسية الصوت لكل مقعد وتخصيص منظومة إلغاء الصوت وفقاً لذلك، حيث يتم تعزيز بعض أجزاء النظام بمواد خاصة لتقوية جسم السيارة، بينما يتم استخدام مواد مختلفة لامتصاص الصوت في جميع الأقسام الرئيسية للسيارة.



في الوقت نفسه، يتم استخدام الزجاج الرقائقي في جميع أنحاء السيارة، بما في ذلك ربع زجاج أبواب الصف الثاني، ما يمكن G90 من تحقيق أقصى مستوى من الهدوء.



أتمتة جديدة مدعومة بتقنيات رائدة أكثر تقدماً

منحت جينيسيس سيارتها G90 مجموعة من تقنيات الراحة المتطورة المتنوعة لتوفير تجربة مؤتمتة جديدة من لحظة الصعود للسيارة وحتى لحظة الخروج منها، إذ عند اقتراب السائق من G90 بمفتاحه الذكي، تنبثق مقابض الأبواب بحركة تلقائية مرحبةً به. وبمجرد دخول السائق إلى السيارة، يقوم نظام الإغلاق السهل بإغلاق الباب دون أن حاجة الركاب للإمساك به وإغلاقه، ويتم تنشيط هذه الميزة بضغطة زر موجود في عدد من الأماكن التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الكونسول الوسطي للصف الأول ومساند الذراعين للصف الثاني وحواف الأبواب في كلا الصفين.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد أبواب مقاعد السائق في الصف الأول لتغلق تلقائياً عند استخدام دواسة الفرامل، أما عند خروج الركاب من السيارة، يمكنهم لمس مفتاح مقبض الباب الخارجي أو الضغط على زر القفل في جهاز التحكم عن بُعد لإغلاق الأبواب.



يتيح نظام المصادقة ببصمة الإصبع ضمن الكونسول الوسطي في سيارة G90 للمستخدمين إعداد واختيار ملفات التعريف المخصصة لهم، والتحقق من الوجهات التي تم الوصول إليها مؤخراً، والوصول إلى إعدادات نظام المعلومات والترفيه.



ترسي التكنولوجيا المتقدمة أسساً متطورة للراحة المطلقة، وهي أحد العناصر التي تتمتع بها G90 أثناء القيادة أو ركن السيارة على حد سواء. ويعد G90 الطراز الأول الذي يتميز بنظام تحري إمساك المقود (HOD)، ما يسمح للمركبة بمعرفة وقت امساك السائق لعجلة القيادة بدقة متناهية. وعند تنشيط أنظمة مساعدة السائق مثل نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، يحدد النظام ما إذا كان السائق يمسك بعجلة القيادة أم لا، ويصدر التحذيرات عند الضرورة.



كما تعمل أنظمة المساعدة على تجنب الاصطدام عند ركن السيارة (PCA) على تحليل الأجسام المحيطة بالسيارة، بما في ذلك المؤخرة والجهة الأمامية والجوانب، وتقوم بتحذير السائق عند وجود خطر الاصطدام مع أحد المشاة أو جسم ما أثناء ركن السيارة، وتُنشيط الفرامل التلقائية إذا لزم الأمر.



مساحات شخصية أنيقة واسعة تتجاوز كافة وسائل النقل

تقدم G90 العديد من الميزات التي تجسد ريادة السيارة، وترقيتها من مجرد وسيلة نقل إلى مساحة شخصية قابلة للتخصيص، لتقدم جينيسيس في طراز G90 لمحة عن رؤيتها لمستقبل التنقل.



قامت جينيسيس بتجهيز الطراز بمجموعة من الميزات الرائدة، منها نظام الحيّز الإفتراضي ومنسّق الحالة المزاجية ونظام شاشة لمس على مسند الذراع.



نظام الحيّز الإفتراضي هو نظام صوت محيطي افتراضي ثلاثي الأبعاد، يعيد إنشاء الخصائص الصوتية لمختلف المساحات التي تم تطوريها لأنواع معينة من الموسيقى باستخدام إعدادات مثل "Boston Symphony Hall" أو "Bang & OlufsenHome" ، ويقدم الطراز هذا الصوت مع نظام Bang & Olufsen ثلاثي الأبعاد المكون من 23 مكبر صوت. يراقب نظام الحيّز الإفتراضي الجزء الداخلي من خلال ميكروفون داخل السيارة ويخلق في نفس الوقت إشارات تعيد إنتاج خصائص مجال الصوت للمساحة المحددة. بعد ذلك، يقوم النظام بتقليل واستقرار الضوضاء داخل السيارة وفقاً لسرعة السيارة أثناء توصيل الصوت من خلال مكبرات الصوت البالغ عددها 23 مكبر صوت.



زُود طراز G90 أيضاً بنظام Acoustic Lens Technology (ALT) يعمل على تحسين جودة الصوت من خلال مكبر صوت كهربائي منبثق موجود على الجانب الأيسر والأيمن من وسادة التصادم، ومكبرات الصوت الموجودة في منتصف السقف بين الصف الأول والصف الثاني، ما يخلق تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد.



يتيح منسّق الحالة المزاجية التحكم المتكامل في الميزات مثل مصابيح الحالة المزاجية، ونظام الصوت، ونظام العطر، ومقاعد التدليك، والستائر الكهربائية، ورفع الحالة المزاجية للركاب. تقدم السيارة أربعة أوضاع مختلفة للحالة المزاجية، يمكن تخصيص كل منها للحصول على مستوى عالٍ من الانسجام والتفرد.



يعد G90 أول طراز من جينيسيس مزود بنظام عطري، الذي يوزع الروائح الممتعة في جميع أنحاء مقصورة السيارة. يقدم ثلاث روائح مختلفة: The Driver’s Awakening، وThe Great Outdoors، وMy Favorite Place. كلها متوفرة في خراطيش قابلة للاستبدال. يمكن تركيب خرطوشتين كحد أقصى في الجزء العلوي من الصندوق. ويمكن التحكم في نوع وشدة العطر من خلال نظام المعلومات والترفيه، والتحكم باللمس في المقعد الخلفي، ولوحة التهوية. ويتم تحديد الروائح تلقائياً مسبقاً لأوضاع منسّق الحالة المزاجية المختلفة، ويمكن أيضاً تعديلها يدوياً حسب الرغبة.



لتعزيز راحة السائقين والركاب، قامت جينيسيس بتجهيز G90 بمقاعد استرخاء .ERGO يتميز كل مقعد بـ 10 جيوب هوائية على ظهر المقعد واثنان على الوسادة، ما يدعم أربعة أوضاع لتدليك الجسم، بما في ذلك الجسم بالكامل والخصر والحوض والجزء العلوي من الجسم، مع ثلاثة خيارات تحدد مدة وقوة التدليك.



ومن أجل الانتقال السلس عند صعود الركاب إلى السيارة والخروج منها، تزيل G90 الهواء من الدعامات الجانبية (دعامات الخصر) وتعود إلى وضعها الأصلي بعد الصعود إلى متن السيارة. عند ضبط وضع القيادة على الوضع الرياضي أو عند القيادة بسرعة عالية (130 كم / ساعة)، يتم نفخ الدعامات الجانبية تلقائياً لزيادة الثبات والدعم الجانبي للجسم.



أما بالنسبة للركاب من فئة كبار الشخصيات في مقاعد الصف الثاني، تقدم G90 مجموعة متنوعة من الميزات الخاصة لضمان رحلة مريحة، إذ يتم تثبيت مكبر صوت في مسند رأس مقعد السائق لإرسال أصوات التوجيه أو التحذير لا يسمعها سوى السائق، ما يحمي الركاب في المقاعد الخلفية من سماع ضوضاء غير ضرورية. يتميز مقعد فئة كبار الشخصيات، الموجود على الجانب الأيمن من الصف الثاني، بمساند للساق ومساند للقدم مضافة حديثاً تدعم وظائف التدفئة أو التهوية (نظام سحب الهواء)، ما يتيح راحة إضافية للركاب.



يتم ضبط زوايا شاشات اللمس الكهربائية للمقاعد الخلفية، ذات مقاس 10.2 بوصة، والموجودة في الجزء الخلفي من مقاعد الصف الأول، تلقائياً وحسب وضع المقعد. كما أنها تسمح للركاب باستخدام الوسائط بشكل مستقل عن طريق توصيل سماعات البلوتوث بالشاشات اليسرى واليمنى على التوالي.



توفر شاشة اللمس بمقاس 8 بوصة على مسند الذراع الأوسط في الصف الثاني (ATS) تشغيلاً متكاملاً باللمس، وتتيح للركاب ضبط أوضاع التحكم في المناخ، ووضع المقعد، وأنماد التدليك، ووضعية الستائر، وضبط الإضاءة. وتتميز الشاشة بإرشادات واضحة مع الرسومات والصور المتحركة المناسبة لكل وظيفة متعلقة بالأزرار.



توفر الميزات والمواد المضادة للبكتيريا تصميماً داخلياً أكثر أماناً ونظافة للركاب

استخدمت جينيسيس مواداً خاصة ومضادة للبكتيريا في جميع أنحاء مقصورة G90، مع صندوق مسند ذراع معقم بتقنية الأشعة فوق البنفسجية في الصف الثاني، وفلتر مضاد للبكتيريا لتوفير مقصورة أكثر أماناً ونظافة للركاب.



غطت جينيسيس الجزء الداخلي من G90 بمادة الزنك الفضي الزيوليت المضادة للبكتيريا، والتي تمنع نمو البكتيريا والكائنات الدقيقة في المناطق التي تحتوي على جلد صناعي وحصائر السيارات، مثل وسادات التصادم وحواف الأبواب ومساند الأذرع. يتم تثبيت مصابيح UV-C LED في صندوق مساند أذرع الصف الثاني لتعقيم العناصر الخاصة بالركاب أثناء القيادة. (بناءً على نتيجة الاختبار الداخلي التي تم التحقق منها بواسطة الشهادة الدولية Intertek. قد تختلف النتيجة بناءً على بيئة وموقع السيارة وطرق استخدامها).



تم تجهيز أجهزة تنقية الهواء في G90 بفلتر مضاد للبكتيريا يمنع دخول المواد الضارة في الهواء لتوفير جو داخلي أفضل.