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إيلاف: أعلنت ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ (Automobili Lamborghini) عن طراز ’أوروس S‘ (Urus S) الجديد، وهو يلي طراز ’أوروس‘ الأساسي الذي أرسى معياراً جديداً للمركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة ضمن الفئة الفاخرة.

ويوفر ’أوروس S‘ قوّة إضافية مجتمِعة مع عملانية عالية وحضور فخم لتأكيد مكانته كمركبة الـSUV الفائقة من "لامبورغيني"، والتي تُعتبَر مثالية لأسلوب الحياة العصرية، وذلك إلى جانب "أوروس برفورمانتي" (Urus Performante) للأشخاص الذين يبحثون عن الأداء الرياضي الأقصى.

أداء فاخر وعملي

يتوافق محرّك V8 ذو الشاحن التوربيني التوأمي عبر طاقته الزائدة التي تبلغ 666 حصاناً (CV) مع ما يتميّز به الطراز الشقيق ’برفورمانتي‘، وهو يوفر معدَّلاً محسَّناً بين الوزن والطاقة عند 3.3 كلغ/حصان (CV). كما تَحسَّن أداء التسارُع مع انطلاق ’أوروس S‘ من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثواني ومن 0 إلى 200 كلم/س خلال 12.5 ثانية. ومع سرعة قصوى تبلغ 305 كلم/س، تستطيع ’أوروس S‘ إتمام عملية الكبح من سرعة 100 كلم/س إلى 0 كلم/س فوق مسافة قدرها 33.7 متراً فقط. ويولّد محرّكها ذي الشاحن التوربيني التوأمي عزماً أقصى يبلغ 850 نيوتن-متر عند 2,300 دورة بالدقيقة وصولاً إلى 6,000 دورة بالدقيقة كحدّ أقصى. ويُذَكِّر نظام العادم المعدَّل بأن هذه الـSUV الفائقة هي طراز حقيقي من ’لامبورغيني‘، مع صوت أكثر تميُّزاً عند بدء التشغيل ونغمة حادّة أكثر في كل وضعية قيادة.

يتيح شاسيه ’أوروس‘ مع نظام التعليق الهوائي المتكيّف الاستمتاع بالقيادة الرياضية الفائقة، توازياً مع السيطرة الناعمة على أسطح الطرقات المختلفة، مع توافر الاستجابة الفورية للعزم والتوازن المثالي للهيكل وفقاً للمتطلّبات المحدَّدة لخيارات القيادة على الدروب الوعرة. ومن خلال المعايَرة ذاتها لنظام توليد الحركة مثل ’أوروس برفورمانتي‘، فإن ’أوروس S‘ توفر المستويات المثلى من الاستجابة والأداء عند الحاجة، إلى جانب مُتعة القيادة اليومية الفاخرة بفضل ضبط وضعيات الشاسيه الدقيقة التي تتمتّع بها ’أوروس‘.

تصميم مهيب ورزين

تُقدِّم ’أوروس S‘ تعزيزات تصميمية محدَّدة ومطوَّرة لتأكيد خصائصها الرياضية، لكن في الوقت ذاته إبراز شخصيتها العصرية الفاخرة، مما يُميِّز حضور هذه الـSUV الفائقة في كل بيئة.

وتأتي المقصورة الداخلية لمركبة ’أوروس S‘ مع خيارات ألوان وتجهيزات أعيدت مراجعتها بالكامل. ضمن هذا السياق، يبرز كل من نمط Bi-color Sportivo اللوني الثنائي الجديد، وخيار Sophisticated Bi-color اللوني الثنائي الجديد مع تصميم تطريزات ’أوروس برفورمانتي‘ الجديد. ويتميّز نمط Bi-color Sportivo عبر استخدام اللون المكمِّل بشكل أكثر تحفُّظاً وأناقة، وتتوفر الكسوة الجلدية بلون الأسود Sophisticated مع خيارات جديدة للألوان المعاكِسة، بالتوازي مع لون Blu Leandro الأزرق المنقّى الجديد ولون Verde Aura الأخضر مع الأسمر والكريمي والبنّي. ومن شأن الخيارات الجديدة للألوان والكسوات أن تمنح فرصاً مثالية للمالكين كي يقوموا بتخصيص مركباتهم ’أوروس S‘ وفقاً لأسلوب حياتهم، وهي تُظهِر مزايا الأداء العالي لمركبة ’أوروس S‘ الحقيقية بينما تمنح فخامة بارعة لا تتأثّر بمرور الزمن.

