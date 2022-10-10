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إيلاف: تضفي النباتات والأزهار الطبيعية مزيداً من الرونق والانتعاش على ديكور المنزل، إلا أنها تتطلب الكثير من العناية، من السقاية المنتظمة إلى التقليم وغيرها الكثير من المهام الضرورية للحفاظ على النباتات لفترة أطول. لذا، يُنصح باستخدام النباتات والأزهار الاصطناعية للحصول على ديكور مميز ومتناسق لمدة طويلة، حيث تعد الخيار المثالي لعشاق الأزهار والديكورات المفعمة بالحيوية غير القادرين على العناية المستمرة بالنباتات الطبيعية. كما تشكل هذه النباتات قطع ديكور أساسية لإضفاء طابع استثنائي مفعم بالانتعاش على التصميم الداخلي للمنزل وبأسهل طريقة ممكنة.

وتقدّم علامة DWELL، للأثاث المنزلي، تشكيلة متنوعة من النباتات الاصطناعية على شكل أزهار أحادية أو باقات تساعد في تحويل المنازل إلى مساحاتٍ مفعمة بالتألق والفخامة.

الطريقة المثالية لاستخدام الأزهار الاصطناعية في ديكور المنزل

• الجمع بين التصاميم المختلفة: يُنصح بالجمع بين مختلف أنواع الأزهار وأشكالها عند تنسيق الباقات، مثل استخدام الأحجام الصغيرة والكبيرة، مما يضفي على الباقة مظهراً متكاملاً ومتناسقاً.

• استخدام المزهريات المناسبة: تضفي المزهريات المناسبة المزيد من الألق على تنسيقات الأزهار، لذا يُفضل استخدام المزهريات باللون الأسود للنباتات الخضراء والمزهريات المصنوعة من السيراميك باللون الرمادي أو الترابي للأزهار الملونة.

• اختيار الألوان الطبيعية: يُنصح باختيار الألوان الطبيعية للأزهار، مثل الأحمر والوردي والأبيض، للحصول على مظهر طبيعي منعش، والابتعاد عن ألوان الأرجواني والأخضر والأزرق وغيرها من الألوان الغريبة.

