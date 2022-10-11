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إيلاف: يميل الكثيرون إلى إجراء تغيرات على ديكورات المنزل الداخلية مع تبدل الموسم وانخفاض درجات الحرارة، بما يضفي على مساحاتهم الشخصية لمساتٍ من الدفء وطابعاً من الراحة والاسترخاء. ويجد البعض صعوبةً في اختيار الألوان والأقمشة المناسبة لكل موسم، وخاصة مع ظهور العديد من ابتكارات وصيحات التصاميم الداخلية كلّ موسم.

وتقدّم علامة اورا السعودية المتخصصة في الديكورات الداخلية المعاصرة، تشكيلة من أحدث ديكورات التصميم الداخلي لموسم خريف وشتاء 2022.

وتضم التشكيلة الجديدة خيارات متعددة من الألوان الدافئة واللمسات الجريئة مع تدرجات حيادية هادئة من النحاسي والوردي والبيج الداكن، والتي تضفي لمساتٍ أنيقة وعميقة على قطع الشتاء لتعبق بالدفء والحيوية في جميع أنحاء المنزل.



أحدث تصاميم الديكورات الداخلية لموسم خريف وشتاء 2022

• التصاميم المزينة بخطوط منحنية: تمنح تشكيلة اورا لموسم الخريف والشتاء خياراتٍ واسعة من التصاميم للراغبين بالاستغناء عن الخطوط المستقيمة والبارزة واستبدالها بالتصاميم ذات الأقواس والحواف المنحنية والإكسسوارات المتموجة. وتتضمن التشكيلة مجموعة من المفروشات بتصاميم متميزة وزوايا منحنية بما فيها تصاميم الصوفا، وكراسي المائدة، والأسرّة، والخزائن. ويتيح هذا التصميم اختيار الكراسي الجانبية وتصاميم الصوفا مثل صوفا Bubble التي تحمل طابعاً عصرياً. وتوفر بتصميمها المنحني من قماش البوكليه الناعم، لمسة من الأناقة والتفرّد.

• تدرجات الألوان الترابية: تحرص علامة اورا مع اقتراب موسم الشتاء، على تقديم الديكورات الداخلية بألوان دافئة، أبرزها البرتقالي الساطع والبيج الداكن والألوان الغامقة. ويمكن إضفاء المزيد من الهدوء والراحة من خلال تنسيقها مع قطع الأثاث الخشبي الداكن، ولمسة حيوية من الوسائد والأغطية ذات التصاميم المرحة. وأخيراً، يضفي السجاد المزيد من الدفء والراحة على أجواء المنزل.

• استخدام طبقات من الأقمشة: يمنح استخدام طبقاتٍ من الأقمشة الناعمة ذات النقشات العصرية الفرصة لإضفاء طابعٍ شخصيٍ على المنزل، بما يتيح إحساساً بالدفء والراحة في الأشهر الباردة. وتضمن تشكيلة اورا الواسعة من الوسائد إمكانية الجمع بين نوعين من الأقمشة والتصاميم المميزة.

