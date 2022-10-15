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إيلاف: يفرض القفطان حضوره كخيارٍ مثالي في أغلب المناسبات، حيث يجمع بين الأناقة والراحة ويشكّل الإضافة الأمثل للإطلالة النسائية. وتضفي القفطانات لمسةً من الرقي على أي إطلالة بفضل أقمشتها المريحة التي تتناغم مع شكل الجسم، ولذا تبرز كقطعة أساسية متعددة الاستعمالات تناسب جميع السيدات. وتتميز القفطانات بسهولة تنسيقها بفضل أقمشتها خفيفة الوزن، وذلك بأساليب متعددة تناسب مختلف المناسبات.

وتوفر علامة ليم السعودية المتخصّصة في الأزياء العصرية، تشكيلة من القفاطين بتصاميم أنيقة وعصرية وألوان مميزة وأقمشة مريحة تلبي جميع الأذواق وتساعد السيدات على التألق بهذه الموضة الرائجة.

تشكيلة القفاطين المميزة وطرق تنسيقها

• تأتي القفاطين بتصاميم مختلفة الأطوال، ويمكن اختيار قفطان متوسط الطول بنقشة مميزة مع سروال ضيق لإطلالة أنيقة في مكان العمل. أمّا للمناسبات غير الرسمية، فيمكن تنسيق قفطان قصير مع سروال ضيق من الجينز أو سروال قصير. كما تعد القفاطين الطويلة خياراً مثالياً للتألق بالمناسبات الرسمية وحفلات الزفاف.

• يُنصح بتنسيق القفاطين المزينة بنقشات بارزة مع حذاء بكعب عريض أو بكعبٍ عالٍ وألوان حيادية للحصول على الإطلالة المثالية. بالإضافة إلى ذلك، تضفي النظارات والصنادل عند تنسيقها مع القفطانات طابعاً بوهيمياً غايةً في الأناقة، وتوفر خياراً عملياً للمناسبات الصيفية.

• يُفضل تجنب استخدام المجوهرات الكبيرة، مثل العقود الطويلة والأقراط البارزة، عند اختيار قفطان مزين بالنقشات؛ ويمكن الاكتفاء بحزام أو خاتم أو ساعة فاخرة أو أقراط ناعمة من اللؤلؤ لإطلالة بسيطة وعصرية تناسب جميع المناسبات. ولكن في حال كان القفطان بسيطاً وخالياً من النقشات، فيمكن الارتقاء بالإطلالة بإضافة عقد أنيق أو سوار مميز.



