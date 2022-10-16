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إيلاف: يمكن للمرء أن يسافر عبر شوارع العالم، أو في الخيال، أو داخل الغرفة، طالما أن العقل منفتح والرّوح حُرّة. يعد السفر جانبًا حيويًا يُميّز هوية إمبوريو أرماني EMPORIO ARMANI، حيث يشير الاسم "IN TRANSIT" أيضًا إلى الانتقائية والقدرة على الجمع بين الأضداد بسهولة.

المجموعة هي تأكيد متجدد لهذه الطبيعة المتأصلة، والتي تم ابتكارها بطريقة خفيفة انسيابية مريحة. تلتقي الدِّقة الناعمة للسترات ومعاطف الـ pea coats وسترات الـ duster jackets المُصمّمة للحياة في المدينة مع التراخي الانسيابي الهادل والأنماط الإيقاعية والأحجام الطويلة لوجهات افتراضية غير محدّدة في مكان ما نحو الشرق.

تبدو المجموعة وكأنها قد تم جمعها بالأنماط ذاتها التي تنتهي بها الرحلة: تزخر بالأشياء التي قد تم التقاطها والوقوع في حبها على طول الطريق بدءاً من الحقيبة لتتماشى مع الكنوز الموجودة. هذه هي الطريقة التي تظهر فيها سترات الـ blazer فوق عباءات الـ sarong، بينما القمصان تطول في الملابس الخارجية؛ كل شيء يتقلب متراقصاً هادلاً، متحركاً برفق ليعانق الجسم، محدداً الـ سيللويت النمطي للمرأة الممشوقة الأنيقة الناعمة التي تم التأكيد عليها، في كافة الأوقات، وأيضاً من خلال الأحذية المُسطّحة.

هناك حركة وتلاعب في لوحة الألوان أيضًا، حيث تتحول الألوان الحضرية المحايدة مثل لون الأسود والأبيض لتعانق تدرجات ألوان الباستيل من البنفسجي والأخضر ثم تشتعل مُتوهّجة في وميض متلألئ ليلي على الفساتين الطويلة وبدلات jumpsuits الخفيفة. ثمة تفصيل متكرر، اللون الأسود في الاكسسوارات الصغيرة، يذكرنا بالخطوط الباهتة تحت السطور لقصة مكتوبة بخط اليّد.