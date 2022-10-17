قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: موسم شتائي حافل في مجموعة الشارقة من مسك التي توفر مجموعة واسعة من الأنشطة الشيّقة والمغامرات الصحراوية الرائعة في قلب الشارقة. تضم المجموعة نخبة من اجمل الملاذات التي تُعيد تعريف مفاهيم الفخامة وعطلات العافية والاسترخاء في المنطقة بما يحقق التوازن بين الإقامة الفاخرة مع الطبيعة.

حيث يمكن التمتع باستكشاف الجزيرة الهادئة الني يقع فيها نزل الرفراف الذي يمثل ملاذا رومانسيا لا مثيل له، وبقضاء اوقات رائعة في احضان الطبيعة والاقامة في خيمة بغرفة نوم واحدة لشخصين مع إطلالة على البحر وبركة سباحة خاصة. يشمل العرض أيضًا الإفطار والعشاء في مطعم القرم، والتجديف بالكاياك لمدة 45 دقيقة، وركوب الدراجات، وكرة الطائرة الشاطئية، والمشي في الطبيعة، والوجبات الشاطئية الخفيفة لمدة ساعة، ويوغا وقت الغروب، وجلسة خاصة حول موقد النار الخارجي.

ويمكن أيضًا امتلاك ملاذك الخاص وقضاء اوقات استرخاء فريدة بجوار حمام السباحة الخاص بك في نزل الفاية الذي يعتبر المكان الوحيد في الإمارات المصمم من قِبَل السيدات وللسيدات. وتوفر الاقامة جلسات تدليك متميزة بجانب مسبح المياه المالحة الخاص في الهواء الطلق، ويمكن حجز جميع الغرف الخمس لإقامة ليلة واحدة بخصم 30٪. يشمل العرض أيضًا جلسة حول موقد النار الخارجية، ومنطقة شواء، وسبا بدون استخدام اليدين بخصم 30٪ اضافة الى خيار طلب الإفطار والغداء والعشاء بخصم 30٪.

وتوفر واحة البداير مغامرة صحراوية لا تُنسى وسط الكثبان الرملية الحمراء، وتتضمن فنون الصقارة، وعلم الفلك العربي، وركوب الجمال، واختتام الأمسية بعشاء فاخر على الكثبان الرملية. يشمل العرض إقامة لشخصين مع وجبة الإفطار في غرفة أو في خيمة مع مسبح خاص، وعرض صقور خاص لمدة 30 دقيقة، وجلسة عربية لسرد القصص وتجربة الجمال لمدة 30 دقيقة، وعلم الفلك العربي لمدة 15 دقيقة والعديد من الأنشطة الأخرى.

وبعيدًا عن صخب المدينة، يقدم نزل القمر تجربة حافلة بالمغامرة والخصوصية والبساطة وتجربة التخييم الفاخر. ويوفر امكانية الإقامة في قبة مع مسبح خاص لشخصين والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تتضمن تناول وجبة الإفطار في القبة الخاصة بك، ورحلة مشي استكشافية لمدة ساعة، وركوب الجمال لمدة 15 دقيقة، وحمام الثلج لمدة 15 دقيقة، وسهرة الافلام، والرماية، ومراقبة النجوم، وغير ذلك الكثير.

توفر مجموعة الشارقة من مسك أيضًا باقة رحلة لمدة واحد وعشرين يومًا تشمل عشرة أيام في واحة البداير وسط صحراء الشارقة تليها مغامرة ليوم واحد في نزل القمر ثم قضاء عشرة أيام في في نزل الرفراف وسط محمية طبيعية رائعة على الشاطئ.

تشمل خيارات الإقامة في واحة البداير غرفة او خيمة بغرفة نوم واحدة مع مسبح خاص وإطلالة خلابة على الصحراء، ووجبة إفطار وعشاء في مطعم المدام، وعرض الصقور يوميًا، وركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة يوميًا، وفيلم في الهواء الطلق تحت النجوم، وحوض سباحة داخلي وخارجي وأنشطة أخرى. وتشمل الإقامة في نزل القمر قبة مع مسبح خاص ووجبة إفطار وعشاء تُقدم يوميًا في القبة، ويوغا وقت الغروب يوميًا، ومنطقة شواء، ورحلات استكشافية صباحية، والرماية وغيرها.

وتختتم الرحلة في نزل الرفراف وتشمل الاقامة في خيمة بغرفة نوم واحدة مطلة على البحر مع مسبح خاص، ووجبة إفطار وعشاء في مطعم القرم، وجلستَي تدليك لمدة 60 دقيقة في السبا، وجولات ركوب الدراجات اليومية، ويوغا وقت الغروب وغيرها من الأنشطة الشيقة.

