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إيلاف: تقدم فورد رينجر رابتر مزيجاً من القوة الخام والدقة الميكانيكية وأفضل التقنيات في النسخة الأحدث والأكثر تقدماً، وذلك بفضل اعتمادها على أكثر التقنيات ذكاءً للتحكم في أنظمتها المميزة والمتطورة، لتحافظ على مكانتها كأكثر شاحنة بيك آب تلبي توقعات الأداء التي يطمح لها محبي القيادة على الطرقات الوعرة في جميع أنحاء المنطقة.





توفر رينجر رابتر الجديدة عدداً كبيراً من التجهيزات الجديدة المخصصة للقيادة على الطرقات الوعرة، والتي تناسب جميع احتياجات محبي المغامرة. صُممت شاحنة البيك آب متوسطة الحجم هذه لتفرض سيطرتها على الصحراء وترفع مستوى الأداء والمنافسة في فئتها.





متفوقة في كل مكان

يبدأ التفوق من تصميم رابتر الرياضي والجريء الجديد، مع زيادة في الارتفاع عن الأرض وزوايا اقتراب محسّنة. وسيساهم ذلك في تقديم قدرة أفضل للسائقين على القيادة والتحكم والأداء على الطرقات الوعرة بشكل لم يسبق له مثيل في رينجر رابتر.



ويعد محرك أساس القوة المميزة التي يتمتع بها الجيل الجديد من رينجر رابتر، حيث ينتج محرك EcoBoost V6 القوي سعة 3.0 لتر ثنائي الشحن التوربيني ما يصل إلى 292 كيلوواط (392 حصاناً) عند 5650 دورة في الدقيقة، و583 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3500 دورة في الدقيقة. يوفر هذا المحرك ومجموعة نقل الحركة، المضبوطين من قبل فورد بيروفرومانس، تسارعاً وأداءً فائقين يلبيان احتياجات حتى أكثر السيارات المخصصة للطرقات الوعرة تطلباً.



يقترن المحرك الجديد بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات تمت برمجته مع نظام منع التباطؤ في السباقات في وضع القيادة "باها"، وهو جزء أساسي من تفوق الجيل الجديد من رينجر رابتر على جميع التضاريس ولتقديم تسارع محسّن في جميع ظروف القيادة.





ويحافظ نظام منع التباطؤ في رينجر رابتر على دوران الشاحن التوربيني لمدة تصل إلى ثلاث ثوانٍ بعد أن يرفع السائق قدمه عن دواسة الوقود، مما يسمح باستئناف التسارع بسرعة عند المنعطفات أو بين التروس عندما يعيد السائق قدمه إلى دواسة الوقود.



وتمت برمجة كل ترس في ناقل الحركة الأوتوماتيكي بملف تعزيز خاص، ليتمكن محرك رابتر الجديدة من توفير تسارعاً سلساً على الحصى والطين والرمل.



تتطلب شاحنة بهذا الحجم والقوة نظام تعليق مصمم للتعامل مع أكبر العقبات، ولا يعد الجيل الجديد من رينجر رابتر استثناءً لهذه القاعدة. فقد تم تطوير وضبط نظام التعليق بواسطة فورد بيرفورمانس، حيث توفر ممتصّات الصدمات الالتفافية الداخلية من نوع FOX قياس 2.5 بوصة وLive Valve تقنية تحكم متطورة توفر قدرة التخميد الحساسة للموضع، للتفاعل والتكيف مع التضاريس وأسلوب القيادة لغاية 500 مرة في الثانية. وتعتبر تقنيات امتصاص الصدمات هذه الأكثر تطوراً على الإطلاق في رينجر رابتر، وهي مزودة بزيت Teflon الذي يقلل الاحتكاك بنسبة 50% مقارنةً بتلك الموجودة في رابتر السابقة.



صنعت أجهزة رينجر رابتر من قبل شركة "FOX"، وتم تنفيذ أعمال الضبط والتطوير بواسطة فورد بيرفورمانس باستخدام مزيج من الهندسة المدعمة بالحاسوب واختبارات العالم الواقعي. كما تم العمل على كل شيء بدءاً من تعديل النوابض إلى ضبط ارتفاع الكراسي وضبط الصمامات وإضافة اللمسات التصميمية الرائعة في المقصورة الداخلية لإنشاء توازن مثالي بين الراحة والتحكم والاستقرار والجر على الطرقات الوعرة في السرعات العالية والمنخفضة.



قوة تحت السيطرة

عند الحديث عن التوازن، فإن القفل التفاضلي الأمامي والخلفي يوفر جراً إضافياً لرينجر رابتر الجديدة على الرمال الناعمة، وذلك من خلال السماح للعجلتين على أحد المحاور بالدوران بنفس السرعة. كما تتيح مكابح ABS المزودة بمعزز إلكتروني الفرملة بشكل أسرع ومن مسافات أقصر لتعزيز مستويات الأمان.



يمكن للسائقين الاستمتاع من خلال اختيارهم بين سبعة أوضاع قيادة قابلة للتحديد وهي العادي، والرياضي، والانزلاق على الطرقات الوعرة، والطرقات الصخرية، والطرقات الرملية، والوحل/الحفر، ووضع "باها" للطرقات الوعرة، مع دوران سهل لعجلة التحكم. تعمل هذه الأوضاع على معايرة مجموعة متنوعة من الأنظمة، من الجر إلى التوجيه، لتقديم تجربة قيادة مثالية سواء كنت تتسلق الكثبان الرملية أو تقود على الطريق السريع.



ولا يعد وضع القيادة هو الشيء الوحيد الذي يمكن لسائقي الجيل القادم من رينجر رابتر تعديله بسهولة، حيث تتميز أيضاً بوجود نظام العادم الثنائي النشط الذي يتمّ التحكم به إلكترونياً مع أربعة ملفات تعريف صوتية قابلة للتحديد، بدءاً من الصوت الهادئ وصولاً إلى وضع باها، الذي ينتج صوتاً قوياً يتيح لك سماع هدير محرك رابتر وهو مخصص للاستخدام على الطرقات الوعرة .



متانة المقصورة الداخلية

تتميز المقصورة بمقاعد رياضية جديدة بالكامل مستوحاة من الطائرات النفاثة، وفضلاً عن توفير الراحة فإنها تقدم مزيدا من الدعم في أثناء الانعطاف بسرعة عالية، بينما يحصل السائق والراكب الأمامي على خيارات ضبط المقاعد في 10 اتجاهات للحصول على أعلى مستويات الراحة والأمان حتى خلال أصعب الرحلات.



ويمتد التميز في خيارات التخصيص الفردية لرينجر رابتر إلى شاشة المعلومات الخاصة بالسائق قياس 12 بوصة، والتي يمكن تخصيصها بالكامل لتناسب مجموعة من أنماط القيادة. كما توفر الشاشة المركزية بقياس 12.8 بوصة رؤية محسّنة من خلال عرض صور متعددة للكاميرا، وتوفر قدرة أفضل على المناورة في المساحات الضيقة من خلال ميزات الرؤية بعين الطائر وكاميرا 360 درجة وعرض من الأعلى إلى الأسفل وعرض خطاف المقطورة الخلفية.









