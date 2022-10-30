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إيلاف: تعتقد شركة الخطوط الجوية المتحدة أن الطائرات الكهربائية ستنتشر بحلول عام 2028 وستكون أرخص من الطيران عبر الطائرات التقليدية ذات المحركات النفاثة.

السيارات ليست الملوث الوحيد، فإذا أردنا إنقاذ الكوكب ، يجب أن يتغير كل جزء من كيفية سفرنا ، وهذا يشمل الطائرات.

ما إذا كانت طريقة السفر النظيف هذه ستنجح أم لا هذا شيء آخر. لكن كما ذكرت CNBC ، تعتقد شركة يونايتد إيرلاينز أن الطائرات الكهربائية ستكون الجيل التالي من السفر الجوي ، ولكن بشكل أساسي للرحلات الإقليمية القصيرة.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل يونايتد تأمل أن تلقى الطائرات الكهربائية شعبية وإقبالاً هي الصفقة الأخيرة التي أبرمتها الشركة.

إذ لديها عقد لشراء طائرات كهربائية من شركة ناشئة تسمى Heart Aerospace. تقوم الشركة السويدية الناشئة بتطوير eVTOL يسمى ES-19 للرحلات المحلية.

فكرة شركة United هي أن الأشخاص الذين يعيشون في مدن أو مناطق صغيرة ويقودون سياراتهم في رحلات تبلغ مساحتها 250 ميلاً أو أقل عليهم ركوب الطائرة.

كما يوافق Anders Forslund ، الرئيس التنفيذي لشركة Heart ، على أن الطيران يحتاج إلى العودة إلى ما كان عليه في التسعينيات عندما كان هناك الكثير من المطارات الإقليمية الصغيرة التي يمكن للناس السفر إليها.

وقال الرئيس التنفيذي: "بالعودة إلى التسعينيات ، كان هناك مئات من الطائرات الصغيرة تخدم الكثير من المجتمعات التي فقدت الخدمة الآن".

لكن معظم تلك الرحلات الجوية الإقليمية توقفت لأن السفر الجوي أصبح باهظ الثمن.

يونايتد هي واحدة فقط من شركات الطيران القليلة التي بدأت مؤخرًا في الاستثمار في طائرات eVTOL باعتبارها الشيء الكبير التالي.

واستثمرت دلتا مؤخرًا 60 مليون دولار في شركة eVTOL الناشئة. لكن حتى الآن لم تنجح هذه الطائرات،فاختبار هذه الأشياء يمثل تحديًا حيث شهدت العديد من الشركات الناشئة تحطم طائراتها في رحلات تجريبية.