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إيلاف: أطلقت مصممة المجوهرات "بافيت جوجرال"، المشهورة بمجوهراتها المصممة حسب الطلب والمستوحاة من الطبيعة، مجموعتها الجديدة والتي تتميز بجرأتها وفخامتها، مصممة بشكل فريد ومصنوعة يدوياً بدقة.

تصنع بافيت كل قطعة يدوياً بدقة مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل. هدفها ليس فقط تصميم مجوهرات فريدة من نوعها، ولكن أيضاً لتثقيف الناس حول جمال وخصائص الأحجار الكريمة النادرة.



تروي كل قطعة من تصميم بافيت قصة وتجعل مرتديها يشعر بالجرأة ويبرز وسط حشد من الناس. تتعمق مجموعة "مارين" من بافيت في استكشاف عجائب المحيط وتعكس هذا العالم ذي الألوان الزاهية من خلال دمج الأحجار المرصوصة الفريدة واستخدام مجموعة من الألوان المثيرة للاهتمام.



ومن أكثر القطع شهرة من مجموعة مارين من بافيت جوجرال:

أقراط السرطان

أقراط السرطان مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً مع أكثر من 800 قطعة من الزفير البرتقالي والزفير الوردي والزفير الأصفر والياقوت لخلق تأثير مذهل. تحمل أقراط السرطانات هذه، التي تتمتع بتصميم رائع، حجر من التنزانيت والألماس المستدير على شكل قلب باللون الأزرق الداكن اللامع بين مخالبها. السرطانات هي رمز الطبيعة البديهية والمثابرة والاكتفاء الذاتي.





خاتم الأخطبوط

خاتم الأخطبوط مرصع من الذهب عيار 18 قيراطاً وبحجر أوبال الشوكولاته البيضاوي الجميل وألماس كونياك اللامع المستدير والألماس المستدير اللامع. تم تصميم كل من الأرجل الثمانية، المصنوعة يدوياً، بشكل فردي لعرض الشكل المثالي. الأخطبوط هو رمز لقدرتنا على التغلب على المواقف الصعبة بالذكاء والمرونة والإبداع. هذا الخاتم بالتأكيد يعد مطلقاً للمحادثة.





أقراط قناديل البحر

تحتوي أقراط قناديل البحر على أكثر من 2000 قطعة من الزفير الوردي وعرق اللؤلؤ والتورمالين الوردي والألماس المرصعة بالذهب عيار 18 قيراطاً. ترمز أقراط قناديل البحر، المستوحاة من أكثر الحيوانات الروحية العظيمة والقوية في العالم البحري، إلى التوازن والمرونة والصمود والوقاية. يوجد زوج لامع من التورمالين الوردي الجميل فوق عرق اللؤلؤ الذي يمثل رأس قنديل البحر

وتم صنع أذرع قنديل البحر بالزفير الوردي والماس وهذه القطعة قابلة للدوران 360 درجة. كانت أقراط قناديل البحر من بين المتأهلين للتصفيات النهائية في جائزتي مجوهرات مرموقتين: جوائز IJ Jewellers Choice Awards في الهند وجوائز Saul Bell Design Awards في الولايات المتحدة.



