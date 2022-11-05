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إيلاف: كشفت علامة ماركس وسبنسر، للبيع بالتجزئة التي تديرها مجموعة الفطيم، عن توفير تشكيلة خاصة من الإكسسوارات وقطع الديكور التي تضمن توفير أجواء احتفالية مثالية في موسم الأعياد. وتضم التشكيلة أغصان الزينة الملوّنة وتصاميم أكاليل الزهور التي يُمكن تنسيقها في الغرف أو استخدامها لتزيين الأبواب الداخلية والخارجية وغيرها الكثير من خيارات زينة الميلاد.

تشكيلة ميري أند برايت من ديكورات شجرة الميلاد

تضم هذه التشكيلة خياراتٍ واسعة من قطع الزينة الكلاسيكية بألوان الأحمر والذهبي والأخضر، كما تقدّم إكسسوارات مضيئة وديكورات متدلية بألوان جديدة مشرقة، بما في ذلك مزيج رائع من تدرجات الوردي اللامع والأصفر والأخضر، لإضافة لمسات مبتكرة لاحتفالات هذا العام. وتستعرض التشكيلة خياراتٍ واسعة من كرات الزينة التي يُمكن تعليقها وإعادة استخدامها عدة مرات.

وتقدّم التشكيلة لمحبي الديكورات الفخمة والراقية مجموعة من كرات الزينة بأحجام كبيرة إلى جانب الأكاليل الفاخرة وحبال الزينة المعدنية اللامعة التي يحلو تعليقها على النوافذ والأبواب وفي الممرات.

وتضم التشكيلة عدداً من القطع المستوحاة من شخصية سانتا وورشته الرائعة التي يقوم فيها بإعداد الهدايا، بما في ذلك مجموعة من المجسّمات لجنود كسارة البندق وشجرة ميلاد صغيرة مغطاة بالثلج تستحضر بتصميمها ذكريات الماضي الجميل. وتتكامل التشكيلة مع زينة الأضواء التي تعزز أجواء الألفة والبهجة.

تشكيلة الشموع المعطّرة

مجموعة المميزة من الشموع المضيئة برائحة القرفة والبان ونبات المُر، مع بعض القطع من تشكيلة شموع لايت أب كاندل الشهيرة والعطور المميزة من مجموعتي أبوثيكاري ولايبراري أوف سينت. وتشمل المجموعة الجديدة الشموع الكلاسكية والشموع الصغيرة والمعطرات المنزلية بتغليفٍ رائع يمنحها لمسة احتفالية خاصة.

وسائد مريحة بنقشات احتفالية رائعة

تشكيلةً من الأغطية والوسائد الفاخرة بنقشات احتفالية رائعة مع خيارات متنوعة من الأقمشة والألوان والطبعات لتمنح المنزل أجواءً من الراحة والبهجة والدفء. وتوفر التشكيلة خياراتٍ رائعة تتنوع بين الصوف والمخمل والفرو الاصطناعي، تزينها الطبعات المرحة والرسومات الفريدة بتصاميم جديدة ومُلفتة.



بالإضافة الى تشكيلة من إكسسوارات وديكورات الزينة بدءاً من قطع الزينة البرّاقة وصولاً إلى اللمسات الاحتفالية والهدايا الرائعة لتمنح المنزل لمسةً إضافية من البهجة خلال موسم الأعياد.

