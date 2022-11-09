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إيلاف: أعلنت "Bentley Motors" عن بدء إنتاج مركبة "Bentayga Extended Wheelbase" الجديدة كلّياً في مجمّع التصنيع المستدام التابع للشركة في كرو بإنكلترا. وتوازياً مع هذا، أكّدت Bentley على اعتماد مطابقة الطراز ومجموعة من أرقام الأداء التي تمنح الفخامة السلسة الظاهرة دون أي مجهود التي تتميز بها مجموعة Bentayga، ودون المساوَمة على أي شيء آخر.

ترفع Bentayga Extended Wheelbase (EWB) عدد طرازات عائلة Bentley إلى خمسة، وذلك نتيجة استثمار من تسعة أرقام لتوليد التجربة الأفضل ضمن المقصورة الخلفية منذ طراز Mulsanne. وهذ يرتكز على مزايا القوّة التي تتمتّع بها Bentayga، الطراز الذي حدّد معالم قطاع المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفاخرة عند إطلاقه في العام 2015. وبعد ظهورها للمرّة الأولى في وقت سابق من هذه السنة، شكّلت EWB حوالي 40 بالمئة من مجمَل الطلبات الدولية على Bentayga، وهي تعزّز أكثر مكانة هذا الطراز كالأفضل مبيعاً لدى Bentley.

وبعد المصادَقة الرسمية، أصبح بمقدور Bentley الإعلان عن بيانات الأداء للمرّة الأولى. فمركبة Bentayga EWB تضم محرّك V8 المثبَتة فعاليته سعة 4.0 ليتر من الوقود مع 32 صمّاماً وشاحن توربيني مزدوج توأمي اللفائف. وبالتالي، فإن Bentayga EWB V8 تتمتّع بأداء السيارة الفائقة، وهي تولّد قوّة تبلغ 542 حصاناً (550 PS) وعزماً قدره 568 رطل-قدم (770 نيوتن-متر)، مما يؤدّي للحصول على سرعة قصوى تصل إلى 180 ميل/س (290 كلم/س) والتمكُّن من التسارُع بين 0 و60 ميل/س في غضون 4.5 ثواني (0 حتى 100 كلم/س في 4.6 ثواني).

ولتكملة هذا الأداء القوي مع مقصورة لا تُضاهى، فإن الطول الممدَّد لقاعدة عجلات Bentayga بمقدار 180 ملم يتضمّن تغييرات في أسفل الأرضية والألواح الجانبية والسقف. ويَكمُن الطول الزائد بالكامل في الباب الخلفي، مما يولِّد مقصورة خلفية فخمة بشكل استثنائي، وهي أكبر من أي مقصورة أخرى في طراز فاخر منافِس. وهذا من شأنه أن يسمح بالتركيز على العافية، مع طرح النظام المناخي الأوتوماتيكي الأول مع التعديل المتقدّم لوضعية الجلوس في المقاعد الخلفية.

تتوفر Bentley Extended Wheelbase بثلاثة أنماط من تصاميم المقاعد، شاملة نمطاً قياسياً جديداً بالكامل بأسلوب 4 + 1 مع مقعد وسطي وفق المناسَبة، إضافة لإصدارات مع أربعة وخمسة مقاعد. وتساعد المقاعد الفخمة القابلة للتعديل وفق 16 وضعية مع مزايا التدفئة والتهوية وبرامج التدليك الخمسة في تقليل التعب والإرهاق للحد الأدنى خلال الرحلة.

أما الميّزة الاختيارية لمواصفات مقعد الطيران Airline Seat Specification، فتوفر الراحة القصوى في الخلف، مع مساند للظهر قابلة للانحناء حتى 40 درجة مما يجعل النوم أسهل بكثير. ومن الخصائص الأساسية الأخرى هناك الميّزة المناخية الأوتوماتيكية للمقاعد، وميّزة تعديل وضعية الجلوس، وميّزة تعديل الوسادة الإضافية وحشوة مسند الظهر، إلى جانب مساند الأذرع المدفَّأة في الوسط والأبواب الخلفية.