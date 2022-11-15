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إيلاف: بالتعاون مع "TIMEX"، أطلقت علامة المجوهرات الراقية، "Jacquie Aiche" مجموعة كبسولات محدودة الإصدار من الساعات الفاخرة ، مصممة بهدف تمكين المرأة.

تضم المجموعة مينا من الأحجار الكريمة الطبيعية المصنوعة من عين النمر واللازورد والملكيت، مع اختيار كل حجر كريم لخصائصه العلاجية، فعين النمر هو حجر يساعد على ايجاد ارضية متينة، بينما اللازورد، يشجع على التعبير عن الذات، والملكيت، لصد السلبية.