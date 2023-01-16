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إيلاف: منذ عام 1968، تجاوزت مجموعة "Serpent Bohème" العصور ووضعت بصمتها كواحدة من أكثر خطوط المجوهرات شهرة في بوشيرون. نرى الآن فصلاً جديدًا بالكامل مكتوبًا في تاريخ المجموعة ، يعيد تفسير رموز "Serpent Bohème"، بهوية شمسية جديدة.
تم تصميم "Serpent Bohème Solarité" في الاستوديو الإبداعي للدار، وهي جريئة في ابتكارها بإشراق غير محدود: حلقات ضخمة شبيهة بالشمس، وأقراط غير متناظرة تنفتح خلف الأذن، وقلادة رائعة بزخارف 360 درجة، وأكثر من ذلك.
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