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إيلاف: كشفت جاكي آيش، مصممة المجوهرات الشهيرة ومؤسسة علامة Jacquie Aiche، عن تعاونها من جديد مع نيك فرايدبيرج، مؤسس علامة NSF، لإطلاق النسخة الرابعة من تشكيلتهما المشتركة من الكشمير.

وتضم التشكيلة تصميمان جديدان من الكنزات بأسلوب يعكس البصمة الإبداعية لعلامة NSF، ويعبّر عن جمال التصاميم الكلاسيكية وابتكارات Jacquie Aiche الراقية، بما فيها التصميم على شكل عين الذي يحظى بشعبية واسعة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع لهذه التشكيلة المتميزة أن تحظى بإعجاب النخبة من عشاق الموضة، خاصةً الباحثين عن إطلالة منزلية تجمع بين اللمسة العملية والأناقة. أما الراغبين في إضفاء لمسة من التألق، فيمكنهم تعزيز الإطلالة بمجوهرات متميزة من توقيع Jacquie Aiche.