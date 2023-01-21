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إيلاف: تشتهر علامة "GIVORI" بتميُّزها وبراعتها في ابتداع تصاميم فريدة لهواتف أبل الذكية مشغولة بإتقان تام ومصنوعة من أفخر المواد وأجودها. وتزامناً مع إطلاق هاتف iPhone 14 الجديد بالكامل، طرحت ’GIVORI‘ مجموعتها الخاصّة من هواتف iPhone 14 وأجهزة AirPod الفاخرة والتي تم ابتكارها باستخدام أرقى المواد.

فكل قطعة يجري ابتكارها بالتعاوُن مع مصمِّمين محترفين يتمتّعون بخبرات واسعة في العديد من المجالات، أكان في تصميم وصياغة المجوهرات، الهندسة التصميمية، ابتكار النماذج الفنّية. وما يضع ’GIVORI‘ على مسافة من غيرها هو الانتباه الدقيق للتفاصيل، حيث يتم صنع كل قطعة بطريقة يدوية محترفة جداً، وهي تتطلّب أياماً لإنجازها، بدءً من ابتكار التصميم الخاص وصولاً لتثبيت كل قطعة وعنصر في مكانه لتشكيل الأنماط المختلفة التي تولّد التصميم النهائي البديع والفريد من نوعه.



