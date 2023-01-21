قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: استضاف منتجع أتلانتس ذا رويال دبي، احتفالاً أطلقت خلاله كيندال جينر علامتها المعروفة للمشروب 818 في دولة الإمارات، خلال حفل مميز بجانب حوض السباحة سكاي Pool، الذي يشكل جزءاً من تجربة كلاود 22 في المنتجع. وحضر الفعالية التي أقيمت في الهواء الطلق، مجموعة من أبرز المشاهير والضيوف، بمن فيهم أمير خان وشانيل إيان ورونان كيتنج وميللي ماكنتوش.



وبعد الكشف عن التعاون بين كيندال جينر والمنتجع الفاخر لإطلاق 818 في المنطقة، تتوفر جميع الإصدارات الأربعة للعلامة في مختلف أنحاء المنطقة بعد نهاية الأسبوع الاحتفالية، بما فيها 818 بلانكو وريبوسادو وأنييخو وإيت ريزرف باي 818. وتضمن الحفل مجسماً ضخماً لأحد أفخر منتجات العلامة، حيث وقفت كيندال إلى جانبه لإلقاء كلمة الاحتفال وقالت: "يسرنا إطلاق علامة 818 الحائزة على الجوائز في دبي، لا سيما وسط هذه الأجواء الاحتفالية المميزة والإطلالات الرائعة في منتجع أتلانتس ذا رويال".



وشهد الحفل الخاص حضور 400 ضيف إلى جانب كيندال للاحتفال بجانب المسبح الفاخر في كلاود 22، إحدى أكثر مساحات المسابح البانورامية الفاخرة في العالم التي تقع في الطابق 22 من المنتجع وتقدم إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي وجزيرة النخلة. وتمتد المساحة الترفيهية بطول 90 متراً وعلى ارتفاع 96 متراً فوق جزيرة النخلة، وتضم مسبح متماهي مع الأفق وركن مشروبات وأسرّة عائمة و14 كبينة مكيّفة وحوض غطس خاص، إضافةً إلى كبينة مؤلفة من طابقين لكبار الشخصيات تتضمن مسبحاً خاصاً ومسبح متماهي مع الأفق في الطابق الثاني.



وتحمل علامة 818 رمز منطقة كالاباساس في كاليفورنيا التي ولدت فيها كيندال، لتعكس الأوقات المميزة التي حظيت بها نجمة عالم الأزياء مع أصدقائها وأفراد عائلتها. وحازت العلامة، منذ إطلاقها في الولايات المتحدة في مايو 2021، على 32 جائزة. ويمثّل الحفل المبهر في منتجع أتلانتس ذا رويال إطلاق علامة 818 في دولة الإمارات وتوكيل متجر افريكان اند ايسترن بتوزيع منتجاتها.



ويأتي حفل إطلاق علامة 818 في إطار برنامج مميز للفعاليات في منتجع رويال أتلانتس بحضور أشهر النجوم طوال عطلة نهاية الأسبوع، تزامناً مع افتتاح المنتجع أبوابه لأول مرة بعد تحضيرات دامت ثماني سنوات. ويمكن للضيوف اليوم تسجيل حجوزاتهم للاستمتاع بتجربة سياحية فائقة الفخامة في دبي، حيث يستقبل المنتجع ضيوفه ابتداءً من فبراير المقبل.

