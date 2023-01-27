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عدي كوهن

إيلاف: عندما كنت صغيره، كان حلمي أن أصبح مصممة أزياء ، وعندما كبرت أدركتُ أن هذا الحلم تشاركه كل امرأة أخرى تقريباً في هذا العالم، وأن فرصتي كمصممة في محاولة التنافس مع الشركات الكبرى معدومة.

العديد من صديقاتي في المدرسه درسوا تصميم الازياء وتخرجوا من الجامعات كمصممات، ولكن انتهى بهن المطاف كعاملات بالبنوك وكنادلات وليس كمصممات أزياء. هكذا تبدا رائدة الأعمال ومصممة الأزياء الإسرائيلية عدي كون بسرد قصة نجاحها.

وتكمل: "عندما ترغب مصممة أزياء في دخول في دخول السوق، عليها أن تعتمد على رأس المال الاستثماري، وعليها شراء الأسهم بكميات ضخمة حتى انها في نهاية الطريق لا تعرف إذا كانت ستباع ام لا".

منذ بداية البشرية، تم إنتاج الملابس حسب الطلب، كالخياطة المخصصة للزبون، تفصيل الملابس حسب قياس وذوق الزبون (Tailor Made)، ولكن مع مرور السنين وصلت طريقة الموضة السريعة والرخيصة، وكان الهدف منها إنتاج الملابس "التراندي" بشكل سريع وبكلفة أقل لدفع المستهلكين لشراء أكبر عدد من التصاميم.

تستنسخ هذه الموضة السريعة كلّ التصاميم والأكسسوارت التي ترونها في عروض الأزياء، وخصوصاً التيشيرت والسراويل بمختلف الألوان والأسعار المنخفضة، وذلك نظراً للقماش الرخيص المستعمل، على الرغم من أن الأزياء السريعة تجعل الملابس أقلّ كلفة، إلّا أن عمّال المصانع التابعة للموضة السريعة يتأثرون سلباً. أثبتت التقارير أن العمال يعملون لساعات طويلة لاستكمال طلبات تجار التجزئة، وبمعاش منخفض، وباستخدام المواد الخام السامة سهلة الإنتاج والقائمة على البتروكيماويات مثل البوليستر والاكريليك، مما يزيد من نسبة التلوّث بشكل كبير، ويزعم البعض انها تأتي في المرتبة الثانية بعد النفط.

عندما كنتُ صغيرة كانت عائلتي تستورد الفساتين من فرنسا، وكل فستان كان يشبه فساتين ديزني ويجعلني اشعر كأميرة، وكانت الفساتين تنتقل من اختي الاكبر سنا حتى تصل الي، مع مرور السنين اكتشفت أن الفساتين لم يعد من الممكن تناقلها من جيل الى جيل لان جودتها وقيمتها اخذت بالنقصان، فستان في الثمانينيات مصنوع من مواد طبيعيه عالية الجوده ودقه في التفاصيل، والآن جودة الفساتين اصبحت في أدني مستوياتها وكذلك صورتنا الذاتية.

أول الأشياء التي يقوم بها كل شخص عندما يستيقظ في الصباح أن يرتدي ملابسه، ملابسنا هي قصتنا، في الثقافة القديمة عندما كانت الاختلافات بين الثقافات أكثر تميزًا، وكذلك كانت الملابس التقليديه أكثر شيوعًا، كانت الثقه بالنفس والصورة الذاتيه أكثر وضوحا وعالية، أدركت انه من اجل تعطيل صناعة الأزياء كما نعرفها اليوم، نحتاج إلى العودة الى الأصول والبدء في الإنتاج بكميات قليلة جداً للمنتج الواحد.

الذكاء الإصطناعي في تصميم الأزياء

جنبا الى جنب مع فريق متخصص، قمت بتطوير تقنية تسمح لكل شخص بتصميم ملابسه الخاصة، دون الحاجة إلى مصمم أزياء، ويستند النظام على الذكاء الاصطناعي الذي يخبر كل شخص بمساعدة مصمم روبوت بما يناسبه، وبتقنية الابعاد الثلاثية وبطريقة مرحة، يمكن للجميع تحريك الروبوت كيفما يشاء ويختار الأكمام التي يريدها، والقصة المناسبة واللون، ونوع القماش، ونوع فتحة الرقبة، ونوع فتحة الظهر وأكثر من ذلك بكثير.

بعد ان يصمم المستخدم ثوبه، يتلقى نفس التصميم مع اسمه عليه، مما يجعل المستخدم يخلق قيمه عاطفيه للثوب، وأول شيئ يفعله العميل عندما يستلم الثوب هون التقاط صورة له مع الثوب وتحميلها على شبكات التواصل الاجتماع لأنها من صنعه وهو فخور بذلك، وبعد ذلك، يمكن لنفس المستخدم فتح متجر على الإنترنت معنا والبدء في بيع تصميماته لمستخدمين آخرين. بمجرد وصول الطلب، تمامًا مثل جميع سائقي Uber يتلقون الطلب الأقرب إليهم، يتم استلام الطلب من قبل جميع الخياطات والاستوديوهات القريبة، ويتم تصنيف هؤلاء الخياطات من قبل المستخدمين أنفسهم وكذلك تسعير الإنتاج.

قبل بضعة عقود، لم نكن نتخيل أنه في غضون سنوات قليلة من الآن سيتمكن الناس من إرسال رسائل البريد الإلكتروني وطباعة الرسائل. من الصعب أيضًا ومن السخف تقريبًا التفكير في انه في غضون بضع سنوات سنكون قادرين على طباعة ملابسنا في المنزل، وهنا تصبح تقنيتنا ذات صلة.

إذا كنا سنقوم جميعًا بطباعة ملابسنا في المختبر الرقمي المحلي أو في منزلنا، فلماذا لا يمكننا بالفعل تصميم ملابسنا الخاصة؟ عندما فهمت هذا، أدركت أن كل شيء يجب ان يكون افتراضيًا، وقمنا ببناء آليه ثلاثيه الأبعاد تعرض الملفات في الوقت الفعلي وتسمح للعميل بتفكيك الثوب الى جزيئات لا نهائية وإعادة تجميعها، وبالتالي الشعور بالتصميم والحرية من الحركة لاختيار ما يناسبني بالضبط وما هو أفضل بالنسبة لي هو أعظم.

بعد أن طورنا التكنولوجيا التي شرعنا بها لإثبات الجدوى مع مجلة Allure، عملنا مع ٩ مؤثرين مع مئات الآلاف من المتابعين وصمم كل منهم مجموعته الخاصة، بعضهم صمم حجابًا وأشرطة شعر وأقنعة والمزيد، كل منهم صمم المنتج بنفسه وتم إنشاء كل شيء باستخدام الطباعة الرقمية، وباعوا نفس التصميمات لجمهورهم، والمثير للاهتمام هو أنه بمجرد قيام المؤثر بتسويق منتجه، يكون الجهد التسويقي الذي تبذله في الإعلان عن المنتج أكبر بكثير من أي شيء آخر، فالمنتج الذي يعلن عنه منتجه. أصبح هذا المشروع مربحًا وسريع الانتشار وفي غضون شهرين قمنا ببيع منتجات بمئات الآلاف من الدولارات.

نحن على يقين من أن العالم يسير في اتجاه التخصيص معنا او بدوننا ، ونبحث حاليا عن مستثمرين لتقديم فرصة عمل لهم للانضمام إلى إصلاح العالم وجعله أنظف وأفضل، وأيضا فرصة للمشاركة في المستقبل الجديد لعالم الموضة.