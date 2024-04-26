إيلاف من لندن: أشاد وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون بالشراكة بين المملكة المتحدة ومنغوليا، قائلاً إنها "أقوى من أي وقت مضى".

وفي اليوم الأخير، لزيارته لمنغوليا في ختام جولته التي استمرت خمسة أيام في آسيا الوسطى، احتفل اللورد كاميرون بالشراكة البريطانية المنغولية، وذلك خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ.

وفي عدد من الصور التي نشرها اللورد كاميرون على منصة X بمناسبة زيارته لمنغوليا والاحتفال بذكرى 60 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية، يمكن رؤيته وهو يلتقط الصور مع أحد خيول رئيس وزراء منغوليا.

كما شارك اللورد كاميرون في درس اللغة الإنكليزية في مدرسة بالعاصمة أولانباتار.

وكتب كاميرون على X: " أكثر من 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية. الشراكة بين المملكة المتحدة ومنغوليا أقوى من أي وقت مضى.نحن نعمل معًا على البنية التحتية والثقافة والتعليم والمعادن الحيوية والمزيد."

وكانت جولة اللورد كاميرون في آسيا الوسطى قادته بالفعل إلى تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

