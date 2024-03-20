إيلاف من لندن: بدأ اللورد ديفيد كاميرون زيارة إلى تايلاند، إحدى أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا، في أول زيارة له كوزير للخارجية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيعلن كاميرون عن شراكة استراتيجية جديدة مع رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ووزير الخارجية، لتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية وتمهيد الطريق لتعاون أوثق بين المملكة المتحدة وتايلاند.

وسيتطلع وزير الخارجية البريطاني إلى تعزيز التعاون الوثيق من خلال مجموعة من الأولويات المشتركة بما في ذلك الدفاع والأمن والاستقرار الإقليميين والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة.

وتبلغ قيمة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتايلاند حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وسيستغل وزير الخارجية زيارته لاستكشاف سبل تعزيز هذه العلاقات لتعزيز اقتصاد كل من المملكة المتحدة وتايلاند.

وتعد تايلاند شريكًا أمنيًا مهمًا للمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السلام والمصالحة في ميانمار وحماية القانون الدولي والتعاون الإقليمي.

ومع مرور أكثر من نصف التجارة العالمية عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فمن الضروري أيضًا العمل مع تايلاند في مجال الأمن البحري لضمان الوصول الموثوق إلى السلع التي تريدها المملكة المتحدة وتحتاجها.

كلام كاميرون

وقال كاميرون: جنوب شرق آسيا هي قوة تجارية وتايلاند هي واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة. إن العمل مع دول هذه المنطقة يعني توفير فرص العمل والنمو هنا في المملكة المتحدة.

وأضاف: تايلاند هي أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ولاعب مؤثر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وسوف نستمر في العمل معهم لمعالجة التحديات العالمية المشتركة التي تؤثر علينا جميعا ــ بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ، والتطور التكنولوجي السريع، والتهديدات التي تهدد الصحة العالمية.

طائرات غريبن

ومن المقرر أن يطلع وزير الخارجية عن كثب على الشراكة الدفاعية المتعمقة بين المملكة المتحدة وتايلاند خلال زيارة إلى قاعدة جوية عسكرية، حيث سيعرض دعم المملكة المتحدة لحملة طائرات غريبن Gripen.

وفي أول مهمة، بعد وصوله زار اللورد كاميرون الطائرات المقاتلة المصنوعة بمكونات بريطانية ويروج للصادرات الدفاعية التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن مشروع غريبن Gripen هو تعاون بين المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة، حيث تقوم الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بتوريد ما يصل إلى 40٪ من مكونات الطائرة. لن يؤدي نجاح الحملة إلى تعزيز القوات الجوية الملكية التايلاندية فحسب، بل سيشهد أيضًا ضخ 350 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى خلق ودعم فرص العمل من بورنماوث إلى مانشستر.

لقاء باحثين ومخترعين

وسيلتقي وزير الخارجية بباحثين من هذه الشراكة ومخترعين آخرين يعملون على التحديات بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى هندسة الأحياء، وذلك خلال زيارة إلى إحدى الجامعات.

وسيسلط الضوء هناك على طموح صندوق الشراكة العلمية الدولية بقيمة 337 مليون جنيه إسترليني على مستوى العالم لتمكين التعاون العلمي بين الباحثين والمبتكرين في المملكة المتحدة وتايلاند لحل التحديات العالمية المشتركة وتعزيز الرخاء. وتشمل المشاريع الرئيسية معالجة بعض الأمراض الأكثر فتكاً في العالم، وبناء شبكات الأمن الغذائي، وتطوير أنظمة الطاقة النظيفة.

وسيعلن أيضًا عن إطلاق صندوق تايلاند للشراكة البريطانية من أجل تسريع التحولات المناخية (UK PACT) بقيمة تصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني لتعزيز النمو الأخضر. وسيدعم ذلك النقل المستدام والتمويل الأخضر وتسعير الكربون في تايلاند.

وبعد زيارته لتايلاند، سيتوجه وزير الخارجية إلى أستراليا لحضور المشاورات الوزارية الأسترالية البريطانية السنوية (أوكمين).

