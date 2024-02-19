إيلاف من لندن: وصل وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إلى جزر فوكلاند في مظاهر رفيعة المستوى مفادها أنها "جزء مهم من الأسرة البريطانية".

ووسط دعوات أرجنتينية لإجراء مفاوضات بشأن مستقبل الجزر، تأتي زيارة اللورد كاميرون وهي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية منذ عام 1994، حيث شدد على أن سيادة الأرخبيل "ليست... قابلة للمناقشة" بينما يرغب سكان الجزر في أن يصبحوا بريطانيين.

ووصل وزير الخارجية البريطاني إلى قاعدة ماونت بليزانت الجوية، وسيزور بعض مواقع المعارك الرئيسية في حرب الفوكلاند عام 1982 لإبداء احترامه لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في الصراع.

دعوة مايلي

ودعا الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي التقى اللورد كاميرون الشهر الماضي، إلى تسليم جزر جنوب المحيط الأطلسي إلى بوينس آيرس.

وبعد لقائ مايلي وكاميرون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس،

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الرجلين عقدا "اجتماعا دافئا ووديا" وفيما يتعلق بمسألة جزر فوكلاند "سيتفقان على عدم الاتفاق، وسيفعلان ذلك بأدب".

وقبيل رحلته إلى جنوب المحيط الأطلسي، قال اللورد كاميرون: "جزر فوكلاند جزء مهم من الأسرة البريطانية، ونحن واضحون أنه طالما أنها تريد أن تظل جزءا من الأسرة، فإن مسألة السيادة لن تكون محل اهتمام". مطروح للمناقشة."

وتطالب الأرجنتين منذ فترة طويلة بالسيادة على جزر فوكلاند، وكان مايلي قد اقترح في وقت سابق على المملكة المتحدة أن تتعامل مع القضية بطريقة مماثلة لتسليم هونج كونج إلى الصين في عام 1997.

وكانت جزر فوكلاند، المعروفة باسم جزر مالفيناس في الأرجنتين، والتي تبعد حوالي 8000 ميل عن بريطانيا و300 ميل عن البر الرئيسي للأرجنتين، موضوع صراع دموي في عام 1982.

وأودت الحرب بحياة 255 جنديًا بريطانيًا وثلاثة من سكان الجزر و649 جنديًا أرجنتينيًا.

استفتاء

وفي استفتاء عام 2013، صوت سكان الجزر بأغلبية ساحقة لصالح الاحتفاظ بوضعهم كإقليم تابع للمملكة المتحدة فيما وراء البحار.

وفي زيارته، سيلتقي اللورد كاميرون بزعماء حكومة جزر فوكلاند خلال زيارة للعاصمة ستانلي ومواقع أخرى في جميع أنحاء أراضي ما وراء البحار.

كما سيزور المشاريع البيئية ويرى بعض طيور البطريق التي تعتمد على موائل الجزيرة الحيوية.

وسيتوجه يوم الثلاثاء إلى باراغواي، وهي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير خارجية بريطاني إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومن المقرر بعد ذلك أن يحضر وزير الخارجية اجتماعًا لنظرائه في مجموعة العشرين – بما في ذلك الروسي سيرجي لافروف – في البرازيل يوم الأربعاء.

وستكون تصرفات روسيا في أوكرانيا أيضًا موضوعًا لجلسة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الأسبوع والتي سيحضرها اللورد كاميرون.

