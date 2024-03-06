إيلاف من لندن: حذرت بريطانيا، مع نفاذ صبرها، إسرائيل من مغبة تأخير دخول المساعدات لقطاع غزة مع تفشي المجاعة.

والتقي وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وهو جنرال سابق، كان عقد اجتماعات في البيت الأبيض، الأمر الذي أثار أيضًا مخاوف بشأن دخول المساعدات إلى غزة.

وكان غانتس، التقى في الأيام القليلة الماضية بمسؤولين أميركيين، ابلغوه بأن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة.

وفي حديثه أمام البرلمان يوم أمس الثلاثاء، قال اللورد كاميرون إن حجم المساعدات التي دخلت غزة في فبراير كان نصف المبلغ الذي دخل في يناير.

مسؤولية إسرائيل

وشدد على أن مسؤولية ضمان إيصال المساعدات تقع على عاتق إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة.

ودعمت المملكة المتحدة العمل العسكري الإسرائيلي ضد حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها زادت من دعواتها لوقف القتال في الآونة الأخيرة، حيث قال داونينغ ستريت إنه "متحالف" مع الولايات المتحدة في موقفها بالدعوة إلى وقف القتال. في أسرع وقت ممكن.

وقتلت حماس 1200 شخصا واحتجزت 253 رهينة في غزة في أعقاب الهجمات التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول.

معاناة مروعة

وقال اللورد كاميرون: "إننا نواجه حالة من المعاناة المروعة في غزة. ولا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك. لقد تحدثت قبل بضعة أسابيع عن خطر تحول هذا الأمر إلى مجاعة وخطر تحول المرض إلى مرض، ونحن الآن في تلك المرحلة. الناس يموتون من الجوع. ويموتون من أمراض كان من الممكن الوقاية منها بطريقة أخرى".

واضاف: "كنا نضغط من أجل دخول هذه المساعدات. كان لدينا مجموعة كاملة من الأشياء التي طلبنا من الإسرائيليين القيام بها، لكن يجب أن أبلغ مجلس النواب بأن حجم المساعدات التي تم إدخالها في فبراير كان حوالي نصف المبلغ الذي تم تقديمه في يناير".

وقال اللورد كاميرون: "لذا فإن الصبر يجب أن ينفد للغاية ويجب إعطاء سلسلة كاملة من التحذيرات، بدءًا، كما آمل، باجتماع سأعقده مع الوزير غانتس عندما يزور المملكة المتحدة".

وتابع وزير الخارجية: "إسرائيل هي القوة المحتلة، وهي مسؤولة ولها عواقب، بما في ذلك الطريقة التي ننظر بها إلى ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي".

فلسطين دولة

وفي حديثه عن المستقبل، قال اللورد كاميرون: "من الواضح أن جزءًا من حل الدولتين هو الاعتراف بفلسطين كدولة. ولا أعتقد أن ذلك يجب أن يحدث في بداية العملية لأنني أعتقد أن ذلك يزيل كل الضغوط". على الفلسطينيين أن يقوموا بالإصلاح، ولكن لا ينبغي أن ينتظروا حتى النهاية".

وأكد: "أعتقد أن الاعتراف يمكن أن يصبح جزءا من الزخم الذي لا يمكن وقفه والذي نحتاج إلى رؤيته نحو حل الدولتين."