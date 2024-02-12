إيلاف من لندن: عبر وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون عن "قلق عميق" بشأن الغزو البري الإسرائيلي المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودعا اللورد كاميرون، إسرائيل إلى "التوقف والتفكير بجدية" قبل اتخاذ أي إجراء آخر. وقال وزير الخارجية البريطاني "من المستحيل أن ترى كيف يمكنك خوض حرب بين هؤلاء الناس"، في إشارة إلى المدنيين في غزة. وأضاف: "لا يوجد مكان يذهبون إليه".

وقال وزير الخارجية: "نريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر". وتابع: "قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال - نريد أن يؤدي هذا التوقف إلى وقف إطلاق النار، وقف مستدام لإطلاق النار دون العودة إلى مزيد من القتال".

يذكر أن رفح الواقعة على الحدود الجنوبية مع مصر هي إحدى المناطق الوحيدة التي لم يستهدفها بعد هجوم بري إسرائيلي وتوفر ملجأ لأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وهذا هو المعقل الأخير المتبقي لمقاتلي (حماس) في غزة، وفقا لإسرائيل، بعد أكثر من أربعة أشهر من الصراع الناجم عن الهجوم الدامي الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر على إسرائيل.

