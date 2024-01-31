الرياض: استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الاربعاء، وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد في الرياض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.



وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون ووزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد وعدد من المسؤولين.