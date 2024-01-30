إيلاف من لندن: وصف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة تصريحات اللورد كاميرون بأن المملكة المتحدة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بأنها "تاريخية".

وقال حسام زملط في منشور على موقع X: "هذا أمر تاريخي. إنها المرة الأولى التي يفكر فيها وزير خارجية المملكة المتحدة في الاعتراف بدولة فلسطين، على المستوى الثنائي وفي الأمم المتحدة، كمساهمة في حل سلمي وليس نتيجة".

وقال إن اعتراف المملكة المتحدة هو "حق فلسطيني ومسؤولية بريطانية أخلاقية وسياسية وقانونية وتاريخية".

وأضاف: "إذا تم تنفيذ إعلان كاميرون، فإنه سيزيل حق النقض الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، وسيعزز الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وسيبدأ في تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور الاستعماري البريطاني".

وكان اللورد كاميرون الذي بدا جولة جديدة في الشرق الاوسط اليوم من مسقط، قال في حفل استقبال في لندن للسفراء العرب مساء تلإثنين إن هذه الخطوة ستساعد في التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما يعارضه بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وناقش وزير الخارجية الحاجة إلى منح "الشعب الفلسطيني أفقاً سياسياً" في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.