إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني لورد ديفيد كاميرون أن حلّ الدولتين لا يزال ممكنا، ولن يكون هناك أمن حقيقي في الإقليم بدون تنفيذ هذا الحل.

وفي جلسة استجواب من جانب لجنة الشؤون الخارجية والأمن في مجلس العموم للورد كاميرون، هي الأولى من نوعها منذ تسلمه منصبه، قال: "لا يمكن وقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام إلى الأبد ما لم يكن لديك أفق سياسي كامل."

وحين سُئل اللورد كاميرون عن أهداف المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة، قال إنه على المدى القصير يجب "رؤية نهاية لهذا الصراع"، مضيفًا: "قبل كل شيء هو محاولة المساعدة في تحقيق بعض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن حل الدولتين "ممكن عن بعد" بعد ما حدث في المنطقة، قال وزير الخارجية: "نعم، عليك أن تأمل في أن يكون ذلك ممكنا. ومن الأزمة يجب أن تأتي بعض الفرص".

وقف اطلاق النار

واصر لورد كاميرون على أن موقف المملكة المتحدة الحالي بشأن وقف إطلاق النار المستدام - وليس وقفًا فوريًا - لا "يضر" بعلاقاتنا مع الدول العربية، على الرغم من أنه قال إنه "سيوسعها" ليقول إنه ليس له أي تأثير.

ومع ذلك، فهو يقول إن تلك الدول تدرك أن المملكة المتحدة "لم تكن صعبة المراس بشكل متعمد"، وبدلاً من ذلك كانت "بريطانيا كلاسيكية للغاية، وتتمتع بالفطرة السليمة، والأشخاص العمليين" الذين لا يمكنهم رؤية وقف إطلاق النار يحدث بينما لا تزال حماس تطلق الصواريخ.

وتم استجواب اللورد ديفيد كاميرون حول ما إذا كان قد تلقى نصيحة من محامين حكوميين مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بأي شكل من الأشكال. فقدم شرحا لما حدث من جانب اسرائيل لكنه لم يقدم جوابا بشكل صريح.

لست محاميًا

وحين تم الضغط عليه حول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل، على سبيل المثال، إعادة إمدادات المياه إلى غزة، أجاب كاميرون: "أنا لست محامياً. وجهة نظري هي أنه يجب عليهم تشغيلها لأنه [في] شمال غزة، فالصراع يدور فعلياً هناك، وبالتالي فإن توصيل المزيد من المياه والكهرباء إلى شمال غزة سيكون أمراً جيداً للغاية".

وبعد مزيد من الضغوط من جانب أعضاء اللجنة ومحاولة لورد كاميرون التهرب من السؤال عن انتهاك اسرائيل للقانون الدولي، قال وزير الخارجية: "هل أنا قلق من أن إسرائيل اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لأن هذا المبنى بالذات قد تعرض للقصف أو أي شيء آخر؟ نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك."

لكنه يضيف أنه لم يتلقَ مشورة قانونية تنص صراحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

تصريحات سفيرة إسرائيل

وحول تصريحات السفيرة الاسرائيلية تسيبي هوتوفيلي في لندن التي قالت في وقت سابق لشبكة (سكاي نيوز) إن إسرائيل لن تقبل حلّ الدولتين بعد انتهاء الحرب في غزة - في مزيد من الجدل بعد أن زعمت على قناة "إلـ بي سي" أن "كل مدرسة ومسجد وكل منزل ثان في غزة لديه إمكانية الوصول إلى الأنفاق والذخيرة".

وعندما سُئِلت عما إذا كان هذا يعني أن إسرائيل تخطط للتدمير الكامل للقطاع، أجابت: "هل لديكم حل آخر؟"؟

سُئِل كاميرون عما إذا كان يعتقد أن السفيرة "تعمل لحسابها الخاص" أو "تتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية".

وبعد أن قال إنه لا يوافق على نهجها، أجاب وزير الخارجية على السؤال بالقول: "لا أعرف"، وأضاف "آمل ألا يكون هذا هو موقف الحكومة الإسرائيلية لأنه الموقف الخاطئ".

احتجاز مواطنين

وعلى صلة، قال وزير الخارجية البريطاني خلال الاستجواب إن مواطنين بريطانيين ما زالا محتجزين كرهينتين لدى حماس في غزة، وأضاف: "نعتقد أنه لا يزال هناك عدد لا بأس به من المواطنين البريطانيين أو مزدوجي الجنسية [في غزة] الذين لم يطلبوا المغادرة".

وقالت نائبة برلمانية إن وزير العدل أليكس تشالك أعطى أرقامًا دقيقة في نوفمبر عن 100 مواطن بريطاني خرجوا و100 ما زالوا عالقين في القطاع.

وهنا تدخل المسؤول بوزارة الخارجية، السير فيليب بارتون، ليقول إن أكثر من 300 مواطن بريطاني وعائلاتهم قد غادروا بعد التسجيل لدى الحكومة.

وأضاف: "هناك أشخاص مرتبطون بشكل وثيق ببريطانيا وهم أيضًا رهائن. ونحن نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في كلتا الحالتين".

لكن لا اللورد كاميرون ولا السير فيليب يستطيعان تأكيد العدد الإجمالي للرهائن البريطانيين الذين تم إعادتهم بالفعل إلى المملكة المتحدة.

ويضيف اللورد كاميرون: "هناك أشخاص تم أخذهم كرهائن ولهم علاقات وثيقة [بالمملكة المتحدة]، أخت... شقيق... ابن... ويجب علينا أن نفعل كل شيء من أجلهم".

وقال: "وعندما ننظر إلى هذه الفئة، هناك أشخاص كانوا على صلة بمواطنين بريطانيين تم إطلاق سراحهم".