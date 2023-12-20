إيلاف من لندن: أجرى اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني محادثات في عمّان، اليوم الأربعاء، مع العاهل الأرني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وعمّان، هي المحطة الأولى في جولة كاميرون التي ستشمل القاهرة، سعيًا وراء ضمان تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في الحرب بين حماس وإسرائيل، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال القصر الملكي الأردني، في بيان إن الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه مع كاميرون ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.

كارثة انسانية

وأوضح أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرّك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف.

وقال البيان إن الملك عبدالله الثاني حذّر من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء، مبينا أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.

كما جدد رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيًا، واعتبر أنه أمر يخالف القوانين الدولية، ويجرّ المنطقة إلى مزيدٍ من الصراع.



صورة نشرها اللورد ديفيد كاميرون عبر صفحته الموثقة على منصة X

اجتماع الصفدي - كاميرون

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحث قبل ذلك، مع وزير الخارجية البريطاني، الأوضاع الكارثية في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.

واتفق الوزيران على ضرورة اتخاذ الإجراءات واعتماد الآليات التي تضمن دخول المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت في رفض أي مقاربة مستقبلية تتعامل مع غزة من منطلق أمني وبشكل منفصل عن الضفة الغربية وخارج سياسة خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.

رفض التهجير

كما أكد موقف المملكة الثابت في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم وإلى خارجها والتصدي له بكل الإمكانات.

كما أكد الصفدي أهمية اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية والذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية.

وبحث الصفدي وكاميرون خلال اللقاء الذي استكملت فيه المحادثات التي كانا أجرياها في لندن مؤخرًا في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرّك الدولي لوقف الحرب على غزة، الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الخطير الذي تشهده، حيث شدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون.

مساعدات لغزة

إلى ذلك، حضر اللورد كاميرون، عملية إرسال الأردن، لطائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، بحضور رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن.

وكتبت الهيئة الخيرية الهاشمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، "بحضور صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أرسلنا اليوم طائرة مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية".

وتحمل الطائرة "طرودا غذائية ومستلزمات خاصة بالنساء والأطفال وملابس شتوية"، وفق ما ذكرت الهيئة.



