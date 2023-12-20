إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزيرها اللورد كاميرون سيعود إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل.

ويبدا اللورد كاميرون يرافقه الورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط زيارة، اليوم الأربعاء، إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والمزيد من الوقف الإنساني في غزة.

وقف اطلاق النار

وفي زيارته الثانية، للمنطقة، سيناقش وزير الخارجية الحاجة الملحة إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل

وسيزور اللورد كاميرون واللورد أحمد العريش، بالقرب من الحدود بين مصر وغزة، ليشاهد بنفسه المساعدات البريطانية المنقذة للحياة والتي يتم إرسالها إلى غزة.

وفي محادثاته مع قادة الأردن ومصر، الدولتين المجاورتين الرئيسيتين لإسرائيل وغزة، سيحرز تقدماً في الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة المساعدات لغزة، وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها ضد إسرائيل.

وسوف يكرر اللورد كاميرون موقف المملكة المتحدة بأن ترك حماس في السلطة في غزة سيكون عقبة أمام التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة يوفر الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

تصريح كاميرون

قبيل الزيارة، قال وزير الخارجية: أقوم هذا الأسبوع بزيارتي الثانية للمنطقة للضغط من أجل إيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وفيما يتعلق بالمساعدات، سأسعى للبناء على قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لضمان وصول المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق.

واكد اللورد كاميرون: لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر للحظة أطول من اللازم. لكن لكي ينجح وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مستداما.

وقال: وإذا كانت إسرائيل لا تزال تواجه من جانب حماس في غزة بالصواريخ والتكتيكات الإرهابية، فلن يكون وقف إطلاق النار مستداماً فحسب، بل إن حل الدولتين على المدى الطويل لن يكون ممكناً أيضاً.

لقاءات

في الأردن، سيلتقي وزير الخارجية بوزير الخارجية الصفدي ويزور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي أصبحت نقطة محورية للدعم الإنساني الأردني لغزة.

وفي مصر، سوف يرى وزير الخارجية بنفسه تأثير المساعدات البريطانية خلال زيارته إلى العريش، بالقرب من الحدود بين مصر وغزة. وسوف يستمع من الهلال الأحمر المصري حول تأثير المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها المملكة المتحدة مثل عبوات العناية بالجروح في غزة.

وسوف يطلع اللورد كاميرون كيف يستخدم الهلال الأحمر المصري شاحنات الرافعة الشوكية وأبراج الإضاءة المعونة من المملكة المتحدة لدعم تقديم جهود المساعدات الدولية. ومن المتوقع أن يلتقي أيضًا بالرئيس السيسي ووزير الخارجية سامحشكري.

وفي الأخير، سيرحب وزير الخارجية البريطاني بقرار إسرائيل فتح معبر المساعدات في كرم أبو سالم، بعد ضغوط مكثفة من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع، كخطوة حيوية نحو زيادة كبيرة في كمية المساعدات والوقود التي تصل إلى غزة.