إيلاف من لندن: في تحول ملحوظ لسياسة بريطانيا منذ بدء الحرب في غزة، دعا وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وحذر اللورد كاميرون أيضا من أن "عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا" في غزة، حيث قُتل أكثر من 18 ألف شخص، من بينهم آلاف الأطفال، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس.

ويمثل تدخل اللورد كاميرون في مقال نشرته صحيفة (صنداي تايمز) اليوم الأحد، تحولا في لهجة حكومة المملكة المتحدة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

مقال مشترك

وفي مقال مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قال اللورد كاميرون إنه يؤيد وقف إطلاق النار فقط إذا كان مستداما على المدى الطويل.

وقال: "إن هدفنا لا يمكن أن يكون ببساطة إنهاء القتال اليوم. بل يجب أن يكون السلام الدائم لأيام وسنوات وأجيال. لذلك نحن نؤيد وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداما".

وفي إشارة إلى تغير المواقف، حذر وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا في المقال من أن إسرائيل "يجب أن تفعل المزيد للتمييز بشكل كافٍ بين الإرهابيين والمدنيين".

وقالا أيضا إنه يجب وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية بسبب النقص الواسع النطاق في الإمدادات الأساسية.

امتناع عن التصويت

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، امتنعت المملكة المتحدة وألمانيا عن التصويت على قرار للأمم المتحدة، بدعم من 153 دولة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ودعت فرنسا، التي كانت من بين الدول التي صوتت لصالح القرار، يوم الأحد إلى "هدنة فورية ودائمة" في الصراع، قبل اجتماع بين وزيري الخارجية الفرنسي والإسرائيلي في تل أبيب.

وفي محاولة لشرح موقف المملكة المتحدة، كتب اللورد كاميرون: "لا نعتقد أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائمًا بطريقة أو بأخرى، هو الطريق للمضي قدمًا".

تساؤلات

وأضاف: "هل ستتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ؟ هل ستطلق سراح الرهائن؟ هل ستتغير أيديولوجيتها القاتلة؟ إن وقف إطلاق النار غير المستدام، الذي ينهار بسرعة ويتحول إلى مزيد من العنف، لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة بناء الثقة اللازمة للسلام".

وبدلاً من ذلك، تضغط المملكة المتحدة وألمانيا من أجل المزيد من التوقفات الإنسانية لإدخال المزيد من المساعدات وإخراج المزيد من الرهائن.

وتأتي تعليقات اللورد كاميرون متوازية مع موقف رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي طرحه في أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء، في مجلس العموم.

وقال سوناك: "لقد كنا ثابتين على أن ما نؤيده هو وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يعني أنه يجب على حماس التوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن".