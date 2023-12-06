إيلاف من لندن: يبدأ وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، أول زيارة له منذ توليه منصبه للحليف الأميركي للتأكيد من جديد على قوة العلاقات.

وقالت وزارة الخارجية البريطاني إن اللورد كاميرون سيؤكد في واشنطن من جديد على قوة العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية مع أقرب حليف للمملكة المتحدة، مع الدعم الثابت لأوكرانيا، إضافة لبحث تطورات الشرق الأوسط.

وسيلتقي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وغيره من كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى زعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

وسيعلن وزير الخارجية عن تمويل إنساني بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا، حيث تركز المحادثات على مواصلة دعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأوكرانيا.

الشرق الأوسط

وسيناقش كاميرون أيضًا الشرق الأوسط، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في غزة، وكيف يمكن للمملكة المتحدة والولايات المتحدة العمل من أجل تمكين حل الدولتين على المدى الطويل والذي يسمح لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معًا في سلام.

وسيناقش ديفيد كاميرون كيف تعمل الشراكة الدائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على توفير الأمن والرخاء على جانبي المحيط الأطلسي ودعم القيم الديمقراطية حيثما تكون مهددة في جميع أنحاء العالم.

عقوبات

ويأتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، الموردين العسكريين الذين يدعمون آلة حرب بوتين من خلال سلسلة من العقوبات.

هؤلاء الموردون الأجانب الذين يصدرون المعدات وقطع الغيار إلى روسيا هم من بين عشرات الأفراد والجماعات الذين فرضت عليهم عقوبات لحرمان بوتين من الموارد التي يحتاجها لحربه غير القانونية في أوكرانيا.

وقبل الزيارة، أعلن وزير الخارجية عن حزمة جديدة للاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء بقيمة 29 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا وسيعزز الدعم بمبلغ إضافي قدره 7.75 مليون جنيه إسترليني للأنشطة الإنسانية التي ستركز على احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في أوكرانيا، مثل النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعد مخصصات التمويل جزءًا من إجمالي الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا والمنطقة بقيمة 127 مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2023 إلى 2024، كما تم الإعلان عنه في مؤتمر تعافي أوكرانيا في يونيو.

الأمن والرخاء

وقال وزير الخارجية إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ملتزمتان بشدة بمهمة مشتركة تتمثل في الدفاع عن القيم التي توفر الأمن والرخاء لنا جميعا.

واضاف: ولهذا السبب فإننا لا نزال ثابتين في دعمنا لأوكرانيا. وإذا سمحنا لعدوان بوتين بأن ينجح، فإن هذا من شأنه أن يشجع أولئك الذين يتحدون الديمقراطية ويهددون أسلوب حياتنا. ولا يمكننا أن نسمح لهم بأن ينتصروا.

وقال: كما أننا نقف متحدين في الشرق الأوسط، ونعمل معًا لضمان الأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، وفي الاستجابة للتحديات التي تفرضها الصين.

وقد برز دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا ضد العدوان الروسي عندما اختار ديفيد كاميرون السفر إلى كييف الشهر الماضي في أول زيارة خارجية له كوزير للخارجية.

ويبلغ إجمالي الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا الآن 9.3 مليار جنيه إسترليني.

وقال كاميرون إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة متحدتان على حد سواء في تعزيز الرخاء والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في إطار استجابتهما للتحدي الذي يمثل عصراً جديداً في الصين.

الأمن القومي

وسوف يناقش وزير الخارجية كيفية قيام المملكة المتحدة بتعزيز حماية الأمن القومي، مع المشاركة حيثما كان ذلك متسقاً مع المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.

وتعكس زيارة وزير الخارجية أيضًا القيمة الهائلة التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وستبني على العمل لتحقيق إعلان الأطلسي، وهو شراكة اقتصادية الأولى من نوعها تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء والرئيس بايدن في وقت سابق.

ومع تقاسم المملكة المتحدة والولايات المتحدة علاقة استثمارية بقيمة تريليون دولار، فإن العلاقة الاقتصادية المعاد تنشيطها وتعزيزها توفر فرصًا هائلة للأفراد والشركات على جانبي المحيط الأطلسي - مما يدعم أولوية رئيس الوزراء لتنمية الاقتصاد وخلق وظائف أفضل مدفوعة الأجر.

وخلال زيارته لواشنطن، سيحدد اللورد كاميرون أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في حدث مباشر في منتدى أسبن الأمني يوم الخميس.