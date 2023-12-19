روما:

حض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل الثلاثاء على اتباع "نهج أكثر استهدافا" في حربها ضد حماس والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال كاميرون في روما بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني لصحافيين "ما نطلبه من إسرائيل هو الإقرار بأن عليها الحد من الخسائر بين المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في كل الأوقات والمضي قدما في حملتها ضد حماس مع أخذ هذين الأمرين في الاعتبار".

وأشار إلى أنه، بحسب الإسرائيليين، كان هناك عدد أقل من الضحايا المدنيين في جنوب غزة مقارنة بشمال القطاع.

وأضاف "أود أن أحضهم على المضي أبعد من ذلك".

مقال

وكان كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك كتبا في مقال مشترك نشرته صحيفة "صنداي تايمز" الأحد أن "عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا" في هذه الحرب، وحضّا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية ضد حماس بشكل سريع ولكن "مستدام" أيضا.

وردا على سؤال عن معنى وقف دائم لإطلاق النار، قال كاميرون الثلاثاء إن وقف القتال "لن يكون مستداما إذا كانت حماس تسيطر حتى على جزء واحد من غزة".

وتابع أن وقف إطلاق النار وحل الدولتين "لا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب".

وأوضح "لا يمكن أن تتوقعوا من الإسرائيليين أن يقبلوا حل الدولتين مع سيطرة حماس على جزء واحد مما سيصبح فلسطين".

وأشار إلى أن "حلا دائما يعني ألا تشكل حماس بعد اليوم تهديدا لإسرائيل وألا تكون قادرة على القيام بما فعلته في 7 تشرين الأول/أكتوبر".