إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني، جولة في الشرق الأوسط لحث القادة الإقليميين على العمل مع المملكة المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن اللورد ديفيد كاميرون سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطر وتركيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الزعماء الإقليميين لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وإخراج الرهائن والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من بناء مستقبل سلمي معًا.

هدنة إنسانية

وسيركز كاميرون على تعزيز المناقشات مع الإسرائيليين والقطريين بشأن هدنة إنسانية عاجلة في غزة، وسيبني على الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن، والدفع بقضايا البريطانيين ومزدوجي الجنسية عبر جميع الطرق الدبلوماسية.

وقالت الخارجية البريطانية: لقد حدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية العناصر الضرورية لإحراز التقدم – يجب أن توافق حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن، ولم يعد بإمكانها تولي مسؤولية غزة، ويجب أن ينتهي التهديد الذي يشكله الإرهاب والهجمات الصاروخية. ويجب أيضاً التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة من أجل توفير الحكم والخدمات، وبشكل متزايد، الأمن.

وفي إسرائيل، سيتحدث وزير الخارجية مع رئيس الوزراء نتانياهو ووزير الخارجية كاتس، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود، وبسرعة أكبر لزيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة بشكل كبير. ومن المتوقع أيضًا أن يثير مخاوف المملكة المتحدة بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين.

وسيكرر وزير الخارجية التأكيد على ضرورة فتح المزيد من نقاط العبور لفترة أطول لتوصيل المساعدات إلى غزة، بما في ذلك ميناء أشدود ومعبر كيرم شالوم، كما يجب استعادة المياه والوقود والكهرباء خلال اجتماعاته.

تصريح كاميرون

قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر لفترة أطول من اللازم. ومن الضروري الآن التوقف الفوري لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن. الوضع يائس.

وأضاف: أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أعمل مع الشركاء للمساعدة في بناء خطة للانتقال من هذا التوقف إلى وقف إطلاق نار مستدام ودائم دون العودة إلى الأعمال العدائية.

وقال: وتتطلب مثل هذه الخطة موافقة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن، وألا تكون حماس مسؤولة بعد الآن عن إطلاق هجمات صاروخية من غزة على إسرائيل، وإبرام اتفاق يقضي بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة من أجل توفير الحكم والخدمات. وبشكل متزايد، الأمن.

لقاء عباس

سيلتقي وزير الخارجية البريطاني أيضًا بالرئيس الفلسطيني وحمود عباس وسيسلط الضوء على دعم المملكة المتحدة طويل الأمد لحل الدولتين حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في سلام.

وفي قطر، سيشهد ديفيد كاميرون تعاوناً مباشراً بين المملكة المتحدة وقطر لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وسيلتقي بنظرائه لمناقشة كيف يمكن للبلدين العمل معاً بشكل أوثق لفعل المزيد.

وسيعقد أيضًا محادثات تفصيلية حول الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن، والضغط على قضايا البريطانيين ومزدوجي الجنسية من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات الدبلوماسية.

الرهائن

كانت قطر وسيطا رئيسيا طوال الصراع للسماح بالإفراج عن الرهائن. ومن المهم أن تواصل المملكة المتحدة العمل مع قطر وغيرها في المنطقة لضمان وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الآخرين الذين تحتجزهم حماس.

وتعمل المملكة المتحدة مع كل من قطر وتركيا لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، والسعي إلى العودة الآمنة للرهائن، والعمل معًا لمعالجة الإرهاب ودعم المتضررين من الصراع.

وفي تركيا، سيلتقي وزير الخارجية بقادة الحكومة التركية لمناقشة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط إلى جانب مجموعة من التحديات المشتركة الأخرى. تتمتع المملكة المتحدة وتركيا بشراكة وثيقة وسوف نواصل عملنا الأساسي في معالجة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحشد الدعم لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.