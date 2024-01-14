إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني إن عدم اتخاذ إجراء عسكري ضد الحوثيين كان سيؤدي إلى "مزيد من الهجمات" في البحر الأحمر.

وقال اللورد ديفيد كاميرون إن تصرفات الحوثيين كانت "هجمات إرهابية فعليا"، مضيفا: "إذا لم تتحرك ضد الحوثيين في البحر الأحمر، فسوف ترى المزيد من الهجمات".

وشارك الجيش البريطاني في عملية مشتركة في اليمن إلى جانب الولايات المتحدة يوم الجمعة، ردًا على استهداف التجارة الدولية في ممر الشحن الرئيسي، أعقبه هجوم جديد شنته الولايات المتحدة مساء الجمعة.

وألمح اللورد كاميرون إلى أن الحكومة ستكون مستعدة للمشاركة في المزيد من العمل العسكري، وقال لشبكة سكاي نيوز في برنامج "صنداي مورنينغ" مع تريفور فيليبس إن المملكة المتحدة "أظهرت أننا مستعدون لتتبع الأقوال والتحذيرات بالأفعال".

تحذير

وحذر اللورد كاميرون أيضًا قائلاً: "من الصعب التفكير في وقت كان فيه العالم يعاني من هذا القدر الكبير من المخاطر وانعدام الأمن وعدم الاستقرار".

وقال: "الأضواء تومض باللون الأحمر تمامًا على لوحة القيادة العالمية وما نحتاجه في ذلك الوقت هو القيادة القوية والخطة وهذا ما لدينا مع رئيس الوزراء والفريق الموجود."

ودافع وزير الخارجية البريطاني أيضًا عن الرد الأولي على الهجمات على السفن في البحر الأحمر، قائلاً إنه كان هناك 26 حادثًا منذ نوفمبر، بما في ذلك الهجوم على سفينة دياموند HMS Diamond، الذي شهد استخدام الحوثيين لأكثر من 20 طائرة بدون طيار وصاروخًا.

تصعيد التوتر

وردا على سؤال حول المخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية: "ما هي عواقب عدم التحرك؟

وتابع: "لقد تحملنا ما يقرب من شهرين من الهجمات المستمرة وأعطينا التحذير تلو التحذير، وبصراحة، لم يكن ذلك ناجحًا في نهاية المطاف وكان عدد الهجمات في ازدياد، وكانت شدة تلك الهجمات في ازدياد. لذا فإن عدم التصرف هو أيضًا سياسة، وهي سياسة لم تكن ناجحة".

وقال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في شمال البلاد الذي يسيطر عليه الحوثيون في بيان متلفز إن القصف "لن يمر دون رد أو عقاب" - قائلاً إنه لن يردع دعمهم للفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية في غزة.

لا صلة

ونفى اللورد كاميرون أي صلة بين هجمات البحر الأحمر وغزة، قائلا إن العمل "منفصل تماما". ومع ذلك، في حديثه لـ(سكاي نيوز) قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجي الريطاني MI6، السير ريتشارد ديرلوف، إن الضربات لها صلات "حتمية" بالصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال: "إذا كان المرء عقلانيا في التحليل، فأنا أتفق مع ديفيد كاميرون في أن حرية الملاحة هي قضية مختلفة عن غزة، لكن الشارع العربي لا يعتقد ذلك".

وقال ديرلوف: "حتما هناك صلة. سيكون لها تأثير في جميع أنحاء المنطقة."

دعم المعارضة

وحصلت الحكومة البريطانية على دعم حزب العمال في هذا الإجراء، حيث قال وزير الصحة في حكومة الظل العمالية ويس ستريتنغ لقناة سكاي نيوز إنها "قضية مفتوحة ومغلقة".

وأضاف أن حزبه يتفهم ضرورة التحرك "بسرعة وحسم" دون استدعاء البرلمان لمناقشة هذه القضية.

وقال ستريتنغ لـ(سكاي نيوز): "كانت هذه الضربات موجهة ومركزة وضرورية للغاية للدفاع عن النفس والمصلحة الوطنية لبريطانيا".

لكن بالمقابل، هاجم حزب الديمقراطيين الليبراليين الحكومة بسبب "تجاوزها" البرلمان، ودعوا إلى إجراء تصويت بأثر رجعي على الإجراء في مجلس العموم عندما يدلي رئيس الوزراء ببيان يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الحزب للشؤون الخارجية ليلى موران: "مازلنا نشعر بقلق بالغ إزاء هجمات الحوثيين. لكن هذا يزيد من أهمية ضمان عدم إسكات النواب بشأن القضية المهمة المتمثلة في العمل العسكري."