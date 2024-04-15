إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إن الهجوم الصاروخي والمسيّرات الفاشل كان "هزيمة مزدوجة" لإيران.

وبينما تدرس حكومة الحرب الإسرائيلية ردها على الهجوم الإيراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الشرق الأوسط يواجه "خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر وواسع النطاق".

وقال اللورد كاميرون لشبكة (سكاي نيوز) إن إيران كشفت عن طبيعتها "الخبيثة" بهجومها "الفاشلة" على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية إن الهجوم الإيراني كان "كبيرا للغاية" لكنه كان "فشلا ذريعا". وأضاف: "إذا كنت تجلس في إسرائيل هذا الصباح، فإن تفكيرك صحيح تمامًا، لدينا كل الحق في الرد على هذا، وهم يفعلون ذلك".

وأضاف: "لكننا نحثهم على عدم التصعيد." وقال ويقول إن الهجوم كان بمثابة "هزيمة مزدوجة لإيران".

وقال كاميرون: "لقد كشفوا للعالم أنهم أصحاب النفوذ الخبيث في المنطقة المستعدون للقيام بذلك". واضاف أن المملكة المتحدة "تحاول تجنب التصعيد"، والمهم هو إطلاق سراح الرهائن المحاصرين في غزة.

