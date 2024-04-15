طهران: احتجزت إيران، الاثنين، سفينة إسرائيلية أثناء عبورها مضيق هرمز وسحبتها إلى المياه الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "أوقفنا سفينة إسرائيلية كانت تعبر مضيق هرمز وسحبناها للمياه الإقليمية لأنها لم تجب عن أسئلة المسؤولين المعنيين، وانتهكت قوانين الملاحة الدولية"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وأكد كنعاني احتجاز السفينة "إم إس سي أريس" التي تربطها صلة بإسرائيل بسبب انتهاكها للقانون البحري.

وقال في إحاطة صحافية، الاثنين، إن بلاده تسعى باستمرار لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج.

هل ترد إسرائيل؟

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal الأميركية، بحسب 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني، اليوم الاثنين.

وقالت مصادر الصحيفة أن الرئيس الأميركي حاول، خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ثني إسرائيل عن الرد المتسرّع.

وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وستعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحّدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط وتورطها.

هذا ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" ABC News الأميركية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، قوله إن مسؤولين عسكريين قدّموا للحكومة مجموعة من خيارات الرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف ليرنر في تصريحات للصحافيين في تل أبيب، أن رد إسرائيل ربما ينطوي على ضربة عسكرية وربما لا، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحدد خطواتها المقبلة اليوم أو في الأيام المقبلة.