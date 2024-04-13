إيلاف من لندن: في أحدث تطور في الشرق الأوسط، صادر الحرس الثوري الإيراني سفينة "مرتبطة بإسرائيل" في مضيق هرمز، وسارعت إسرائيل للتحذير من عواقب خطيرة للعمل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن قوة من الحرس الثوري استولوا على سفينة "مرتبطة بإسرائيل"، وقال الجيش الإسرائيلي في أول إنه "مستعد للهجوم" وكذلك للدفاع عن نفسه إذا نفذت إيران تهديداتها.

وأضافت الوكالة أن مروحية تابعة للقوات البحرية الخاصة صعدت على متن السفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها. وأضافت أن السفينة المحتجزة يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وقالت الوكالة الإيرانية إن سفينة الحاويات تحمل اسم "MCS Aries" تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر.

وياتي الاحتجاز ذلك بعد أيام من تحذير إيران من أنها قد تغلق المنطقة أمام حركة المرور البحرية.

مداهمة

ويُظهر مقطع فيديو شاركه مسؤول دفاعي، قوات كوماندوز تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وشوهدت قوات الكوماندوز وهي تهبط على كومة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.

وأمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: "لا تخرجوا"، ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة حيث ينزل المزيد من الكوماندوز على سطح السفينة.

ويمكن رؤية أحد الكوماندوز راكعًا فوق الآخرين لمنحهم غطاءً ناريًا محتملاً.

الجيش الإسرائيلي

وإذ ذاك، رد متحدث عسكري إسرائيلي بعد أن قالت إيران إنها استولت على سفينة "مرتبطة بإسرائيل".

وقال المتحدث دانييل هاغاري: "إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر من ذلك. إسرائيل في حالة تأهب قصوى. لقد رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. نحن مستعدون أيضًا للرد."

