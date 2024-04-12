إيلاف من لندن: وسط توقعات بهجوم إيراني "مباشر" على إسرائيل خلال الـ 36 ساعة القادمة، ردا على الغارة التي قتلت قيادين كبار من الحرس الثوري في قنصلية إيران في دمشق.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية عن مصدر قالت إنه "مطلع على الأمر" من جانب القيادة الإيرانية إنه بينما تجري مناقشة الخطط، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الهجوم.

وذكرت أيضًا أن الهجوم قد يكون داخل حدود إسرائيل، على عكس المصالح الإسرائيلية في أماكن أخرى.

تعهد

وتعهدت إيران بالانتقام من الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على سفارتها في دمشق، سوريا، والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين - على الرغم من أنه ورد أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن أي رد سيكون غير تصعيدي.

وتقول إيران إنها لن تتصرف بشكل متسرع وستتجنب أي تصعيد كبير، وقالت مصادر إيرانية لوكالة رويترز للأنباء إن الهجوم الانتقامي المحتمل على إسرائيل سيتم حسابه بهدف تجنب تصعيد كبير.

ويضيف هؤلاء أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بذلك وأن إيران لن تتصرف بشكل متسرع.

ابلاغ واشنطن

وقالت المصادر إن رسالة إيران إلى واشنطن نقلها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة يوم الأحد لسلطنة عمان التي كثيرا ما عملت كوسيط بين طهران وواشنطن.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على أي رسائل من إيران، رغم أنه قال إن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في الهجوم على القنصلية.

ولم يكن مصدر مطلع على المخابرات الأميركية على علم بالرسالة التي تم نقلها عبر عُمان لكنه قال إن إيران "كانت واضحة للغاية" بأن ردها على الهجوم في دمشق سيكون "مسيطرا" و"غير تصعيدي".

وأضاف أن إيران تخطط "لاستخدام وكلاء إقليميين لشن عدد من الهجمات على إسرائيل". وتدرس إيران ردها منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث يبدو أنها لا تريد حربًا أوسع في الشرق الأوسط.

