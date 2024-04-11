واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أميركا ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

وجاء الاتصال عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأضاف علي خامنئي في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".

ودمر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبّب بمقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 7 من عناصره بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، قُتلوا في الضربة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغت 16 قتيلا.

تحذير أميركي: الهجوم وشيك

ووفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز" قال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن تقارير المخابرات الأميركية تظهر أن هجوما على أهداف إسرائيلية من قبل إيران أو وكلائها، قد يكون وشيكا، بينما توجه أكبر قائد عسكري أميركي في الشرق الأوسط إلى إسرائيل لتنسيق الرد.

ووفقا لتقرير جديد من "وول ستريت جورنال"، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران تخطط لتنفيذ ضربة مباشرة على أهداف إسرائيلية أو استخدام أحد وكلائها في الشرق الأوسط، لكن ضربة على أهداف إسرائيلية تعتبر "وشيكة"، وفقا لتقارير الاستخبارات الأميركية.

إيران أم الوكلاء؟

في الماضي، بدت طهران حريصة على تجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وعملت عبر وكلاء مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات المدعومة من إيران في العراق.

لكن مسؤولي الدفاع الأميركيين حذروا من أن إيران قد تستخدم قواتها العسكرية هذه المرة لإظهار رد قوي على مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

الرد.. كيف؟

وقال مسؤولو دفاع أميركيون إن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، من المتوقع الآن أن يغادر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة "هجوم إيراني محتمل"، وكيف يمكن للولايات المتحدة الرد، ومن المتوقع أن يجتمع كوريلا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

بايدن يحمي أمن إسرائيل

ومن جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل"، وقال بايدن للصحفيين: "كما أخبرت رئيس الوزراء نتانياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران ووكلائها صارم.. دعني أقول ذلك مرة أخرى: سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".