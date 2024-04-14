إيلاف من لندن: صحيح أن الهجوم الإيراني على اسرائيل لم يستغرق أكثر من 5 ساعات، ولكن الأسرار المحيطة به سوف تأخذ أياماً وربما أسابيع لكشف تفاصيل ما أحاط به، وفي تقرير "تحليلي" للمحرر العسكري لصحيفة "الغارديان" البريطانية دان صباغ كشف المزيد من الأسرار والتفاصيل العملية الإيرانية التي استهدفت الأراضي الاسرائيلية.

وكشف التقرير عن أنه تم صد الهجوم الضخم بالطائرات بدون طيار والصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي بمساعدة منسقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن

هزيمة الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي كان متوقعا على نطاق واسع من قبل إيران تحقق بمساعدة وتنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن، الذين عملوا، إلى جانب الجيش الإسرائيلي، على تحييد جميع الصواريخ الباليستية باستثناء عدد قليل منها.

360 صاروخاً وطائرة بدون طيار

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن حوالي 360 صاروخًا وطائرة بدون طيار تم إطلاقها من إيران، وأنه تم اعتراض 99٪ منها في مهمة دفاعية ناجحة ربما كلفت إسرائيل 800 مليون جنيه إسترليني (995 مليون دولار)، لكنها أنقذت الكثير، وأضعفت مصداقية إيران العسكرية.

ويبدو أن خطة إيران كانت تهدف إلى محاولة إرباك نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلي بهجوم معقد من النوع الذي استخدمته روسيا ضد أوكرانيا، ولكن على نطاق أوسع بكثير.

وهي تتألف من طائرات بدون طيار بطيئة الحركة نسبيا وصواريخ كروز أسرع وصواريخ باليستية عالية السرعة قادرة على السفر بسرعة أكبر عدة مرات من سرعة الصوت.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، إن إيران أعطت الدول المجاورة مهلة 72 ساعة، وكان الهجوم ما يقرب من ثلاثة أضعاف الهجوم الروسي واسع النطاق في أوكرانيا والذي يضم أكثر من 100 صاروخ باليستي، أي أن الهجوم يمثل تهديدا لأي نظام دفاع جوي.

باقري: العملية ناجحة

وقال رئيس الأركان العامة الإيراني، الجنرال محمد باقري، يوم الأحد، إن العملية اعتبرت ناجحة وإن شن المزيد من الهجمات من جانبها ليس ضروريا.

وقال سيدهارث كوشال من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "لقد تم تصميم الهجوم لإلحاق ضرر حقيقي، لكن حقيقة أن هذا لم يحدث، فإنه من شأنه أن يضر بمصداقية إيران".

من الذي ساعد اسرائيل ؟

بين عشية وضحاها، كانت المساعدة الدولية حاسمة في القضاء على الطائرات بدون طيار، وقالت الولايات المتحدة إنها أسقطت حوالي 70 طائرة بدون طيار وثلاثة صواريخ.

فيما أشار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى أن سلاح الجو الملكي البريطاني اعترض عددا غير محدد.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الأردن، أسقط عشرات الطائرات بدون طيار فوق مجاله الجوي.

تخطيط وتنسيق

وأضاف كوشال أن العمل التنسيقي بين هذه القوى للقضاء على الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية كان يتطلب تخطيطا دقيقا.

ويكمل:"هذا أمر معقد في كل شيء. كان المدافعون عن اسرائيل قوة متعددة الجنسيات، وكان عليهم العمل بطريقة خالية من الصراع، ومواجهة مزيج من الأسلحة ذات خصائص طيران مختلفة، من طائرات بدون طيار بطيئة الحركة إلى الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن جميع الطائرات بدون طيار الـ 170 التي تم إطلاقها من إيران، والتي من المحتمل أن تكون من عائلة شاهد، تم إسقاطها قبل وصولها إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

و لا تمثل الطائرات بدون طيار تهديدا كبيرا، فهي قادرة فقط على حمل قنبلة متواضعة يصل وزنها إلى 50 كجم.

وتشير المحركات المزعجة إلى أنها الطائرة شاهد 136 التي تحلق ببطء، والتي استغرقت 6 ساعات للطيران من إيران إلى إسرائيل، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن إيران أطلقت الطائرة الأسرع ذات المحرك النفاث شاهد 238، والتي تسافر بسرعة أكبر ثلاث مرات.

10 أيام للتخطيط

ورغم أن مشاركة دول أخرى غير الولايات المتحدة ربما كانت مفاجأة، إلا أنه كان هناك متسع من الوقت للتخطيط. لقد مرت 10 أيام منذ حذرت الولايات المتحدة لأول مرة من رد فعل طهران، وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تنقلان القطع العسكرية إلى الشرق الأوسط للاستعداد منذ ذلك الحين.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها نقلت "أصولها" إلى المنطقة، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل، في حين عززت المملكة المتحدة من جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص.

كان الخطة جاهزة في نهاية الأسبوع، حيث قال رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الأحد إنه وقع على مشاركة بريطانيا في اجتماع "كوبرا الطارئ" قبل يومين.

30 صاروخ كروز

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أيضا 30 صاروخا كروز باتجاه أراضيها، واعترضت طائرات الجيش الإسرائيلي 25 صاروخا “خارج حدود البلاد”، وفقا للمتحدث العسكري دانييل هاغاري.

ومن المرجح أن تكون هذه الصواريخ من طراز Paveh-351 المصمم حديثاً، والمصمم ليكون قابلاً للمناورة أثناء الطيران ولكنه يستغرق ساعتين من إيران وصولاً لاسرائيل، والتهديد الأكثر خطورة جاء من الصواريخ الباليستية عالية السرعة.