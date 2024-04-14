إيلاف من لندن: وافق مجلس الحرب الإسرائيلي في اجتماعه، يوم الأحد، على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي "للعمليات الهجومية والدفاعية".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديثه لوسائل الإعلام باللغة الإنكليزية، إن خطط العمل الهجومي والدفاعي تمت الموافقة عليها بعد الهجوم الذي شنته إيران الليلة الماضية.

وقال الأدميرال دانيال هاغاري: "إن حماس وإيران تريدان إشعال الشرق الأوسط والتصعيد في المنطقة"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال "في حالة تأهب قصوى" ويقوم "بتقييم الوضع".

وتابع: "خلال الساعتين الماضيتين، وافقنا على الخطط العملياتية للعمل الهجومي والدفاعي".

وأضاف: "سنواصل حماية دولة إسرائيل، وسنواصل مع شركائنا بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للشرق الأوسط بأكمله".

ولم يقدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى حول الخطط التي تمت الموافقة عليها، لكن ذلك يأتي بعد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في الساعتين الماضيتين.