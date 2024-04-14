إيلاف من دبي: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن الحرس الثوري لقن إسرائيل درساً قوياً، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها إيران الليلة الماضية على إسرائيل، التي لم تعلن عن تكبدها خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم، وسط احتفال للنواب الإيرانيين داخل البرلمان واحتشاد آلاف الإيرانيين في شوارع المدن الكبرى احتفاء بالهجوم "غير المسبوق".

وأكد الرئيس الإيراني الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

احتفال البرلمان

واحتفل مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، في افتتاحية جلسة الأحد، بالهجوم على إسرائيل، حيث احتشد عشرات النواب وسط القاعة مرددين شعارات مثل "الموت لإسرائيل"، و"الدماء في عروقنا هدية لمرشدنا"، و"أيها المرشد خامنئي جاهزون جاهزون"، بحسب شبكة "إيران إنترناشونال".

وأضاف رئيسي في بيان: "أبناء إيران في حرس الثورة سجلوا بالتنسيق مع جميع القطاعات الدفاعية والسياسية صفحة ناصعة في تاريخ البلاد، ولقنوا الصهاينة درساً بليغاً".

وتابع: "أؤكد أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه بردّ قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رجال القوات المسلحة الشجعان يرصدون كل حركة من خلال مراقبة التطورات في المنطقة، وإذا أظهر الكيان الصهيوني أو داعموه سلوكا متهورا، فسوف يتلقون ردا حاسما وأشد قسوة بكثير".

وقال: "ننصح داعمي كيان الاحتلال بتقدير هذا الإجراء المسؤول والمتناسب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتوقف عن الدعم الأعمى للكيان الصهيوني المعتدي، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء وقاحة ذلك الكيان في انتهاك القانون والاستهزاء بالقوانين والمعايير الدولية".

وتابع: "المقاومة هي الكلمة الأساسية لاستعادة السلام والأمن في المنطقة ونبذ الاحتلال والإرهاب بأي شكل من الأشكال. وتعتبر إيران أن أصل الأزمة في المنطقة هو الإبادة الجماعية والعنف الذي ارتكبه الكيان الصهيوني، ولن تدخر جهدا للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".

الشارع الإيراني يحتفل

واحتشد آلاف الإيرانيين في شوارع المدن الكبرى ملوّحين براية إيران، احتفاء بالهجوم "غير المسبوق" الذي شنّته طهران على إسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس" التي قالت إن متظاهرين احتشدوا في ساحة فلسطين وسط طهران، بعيد الإعلان عن إطلاق الحرس الثوري عملية سماها "الوعد الصادق".

إيران: الهجوم حقق أهدافه

من جهته، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن صواريخ كروز التي أطلقتها بلاده "تمكنت من عبور الدفاع الدقيق والحماية المعقدة التي قامت بها إسرائيل بمساعدة أميركا في المجال الجوي العراقي والأردني وحتى سوريا".

وأشار إلى أنه "حتى اللحظة لا نملك معلومات دقيقة عن نتائج عمليات ليلة أمس (السبت) لكن لدينا معلومات بأنها تمت بنجاح، وحققت أهدافها بدقة"، مضيفاً: "قمنا بعمليات محدودة بحجم ووزن معين لتحذير إسرائيل، وكان يمكن أن تكون عملية موسعة".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.