إيلاف من لندن: قالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن رجلين بريطانيين اتُّهما بمساعدة المخابرات الروسية بعد هجوم مزعوم على ممتلكات أوكرانية في لندن.

ويُزعم أن ديلان إيرل، 20 عاماً، من ليسترشاير، وجيك ريفز، 22 عاماً، من كرويدون، نفذا مجموعة من المهام المناهضة لأوكرانيا بعد موافقتهما على العمل لصالح عملاء فلاديمير بوتين.

والرجلان من بين خمسة أفراد متهمين، بإحدى خططهم بما في ذلك التخطيط المزعوم لهجوم حريق متعمد على عقار تجاري مرتبط بأوكرانيا في لندن في مارس 2024.

وإيرل وريفز هما أول الأشخاص الذين يتم توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الجديد 2023، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2023.

وكان تم اتهام إيرل في 19 أبريل بالحرق العمد والسلوك التحضيري ومساعدة جهاز استخبارات أجنبي. ووجهت إلى رجلين آخرين هما بول إنغليش 60 عامًا، ونيي مينساه 21 عامًا، تهمة الحرق المتعمد فيما يتعلق بالقضية.

واتهم رجل خامس هو دميتريوس باولاوسكا 22 عاما - بحيازة معلومات حول أعمال إرهابية.

تصريح سكوتلانديارد

وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن (سكوتلانديارد)، والذي يقود التحقيق: "هذه لحظة وتحقيق بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ليست التهم التي أجازتها النيابة العامة خطيرة للغاية فحسب، بل إنها أيضًا المرة الأولى التي نعتقل فيها، ونوجه الاتهام الآن إلى أي شخص يستخدم الصلاحيات والتشريعات المنصوص عليها بموجب قانون الأمن القومي".

واضاف: "لقد تحدثنا علنًا في الآونة الأخيرة عن التهديدات المختلفة المرتبطة بالأمن القومي التي نواجهها، وزيادة النشاط العملياتي المطلوب عبر شرطة مكافحة الإرهاب لمواجهتها".

وقال ميرفي: "على الرغم من أن هذه الادعاءات خطيرة للغاية، إلا أنني أريد أن أطمئن الجمهور بأننا لا نعتقد أن هناك أي تهديد أوسع لهم فيما يتعلق بهذا الأمر. لا يزال هذا التحقيق مستمرًا، ولكن بعد توجيه الاتهامات، أود أن أحث الجميع على احترام عملية العدالة الجنائية وعدم التكهن أو التعليق أكثر فيما يتعلق بهذه القضية".

