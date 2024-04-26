نيودلهي: تنظم الهند الجمعة المرحلة الثانية من الانتخابات العامة مع ترقب توجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع في بعض مناطق البلاد وسط موجة من القيظ الشديد.

يبدو فوز رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي (حزب بهاراتيا جاناتا)، أمام معارضة متعثّرة، مؤكّدا في هذه الانتخابات الممتدّة على ستة أسابيع.

وانخفضت نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي بنحو أربع نقاط، لتصل إلى 66 بالمئة، مقارنة بانتخابات عام 2019، وعزت الصحافة الهندية هذا التراجع إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها.

وقبيل فتح مراكز الاقتراع، حث مودي الناخبين على المشاركة "بأعداد قياسية".

وكتب على منصة إكس "الإقبال الكبير على التصويت يعزز ديموقراطيتنا. صوتك هو صوتك!".

وتجري المرحلة الثانية من التصويت والمكونة من سبع مراحل لتسهيل عملية الانتخاب في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في مناطق شهدت درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية هذا الأسبوع.

من المتوقع تسجيل موجات قيظ طوال عطلة نهاية الأسبوع في عدة ولايات من بينها ولاية بيهار الشرقية، حيث ستجرى الانتخابات في خمس مناطق الجمعة، وفق ما قدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية الخميس.

وارتفعت الحرارة 5,1 درجات مئوية فوق المعدل الموسمي هذا الأسبوع.

كما سيجري التصويت في ولاية كارناتاكا (جنوب) ومناطق في ولاية أوتار براديش (شمال)، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند وموطن الديانة الهندوسية، وسط موجة حر شديدة.

وقال شيام سندار بهارتي، المشرف على الانتخابات في ماثورا في ولاية أوتار براديش، لوكالة فرانس برس إن "نسبة المشاركة، المتوقعة عموما في الصباح الباكر، منخفضة للغاية".

وأضاف أن "السبب هو الحرارة"، في حين تشير توقعات الطقس إلى 41 درجة مئوية.

وما زال ناريندرا مودي (73 عاما) يحظى بشعبية كبيرة بعد ولايتين زادت خلالهما الهند من نفوذها الدبلوماسي وثقلها الاقتصادي.

ويعتبر المحللون السياسيون مودي هو الفائز في الانتخابات أمام ائتلاف أحزاب المعارضة.

وقال الصحافي نيلانجان موكوبادياي الذي كتب سيرة ذاتية لرئيس الوزراء الحالي، لوكالة فرانس برس "ثمة عدم اكتراث لدى بعض ناخبي حزب بهاراتيا جاناتا" موضحاً "لأنه عندما يسمعون القادة يقولون + سيكون لدينا 400 مقعد+، يقولون لأنفسهم +لماذا نتعب انفسنا في الحر؟+".

"حامي الدستور"

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت لجنة الانتخابات الهندية تشكيل فريق عمل لدراسة تأثير موجات الحر والرطوبة قبل كل مرحلة من مراحل التصويت.

واشارت صحيفة "ذا هندو" إلى أن هذا القرار تم اتخاذه لأن "القيظ قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة".

وافادت اللجنة في بيان نشر الاثنين بأنه ليس لديها "أي مخاوف كبيرة" بشأن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على عملية التصويت الجمعة، مشيرة إلى أنها تراقب تقارير الطقس عن كثب قبل أن تؤكد حرصها على "راحة وسلامة الناخبين وموظفي الانتخابات".

اجتاحت درجات الحرارة المرتفعة أجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا، خصوصا في الفيليبين وبنغلادش حيث تم تعليق الدراسة في آلاف المدارس.

وفي ولاية ماهاراشترا، تعرض وزير الطرق نيتين غادكاري الأربعاء لوعكة صحية أثناء دعوته للتصويت لحزب بهاراتيا جاناتا في تجمع انتخابي.

وأظهرت مقاطع فيديو غادكاري وهو يخر فاقداً للوعي، ثم عزا الحادث في وقت لاحق إلى "ارتفاع درجة الحرارة".

وتوصّلت أبحاث علمية إلى أنّ تغيّر المناخ أدّى إلى أن تصبح موجات الحر أطول وأكثر تواتراً وأكثر شدّة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويجري الجمعة التصويت في الدائرة الانتخابية لراهول غاندي (53 عاما) الذي يعدّ الشخصية الأبرز في المعارضة (حزب المؤتمر).

ويسعى غاندي للحفاظ على مقعده في ولاية كيرالا الجنوبية، معقل معارضي حزب بهاراتيا جاناتا.

وكتب على موقع إكس "من واجب كل مواطن أن يصبح حامياً للدستور، وأن يغادر منزله اليوم ويصوت لحماية الديموقراطية".

وتمت دعوة 968 مليون هندي لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 543 عضواً، أي أكثر من إجمالي سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وسيتم فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في 4 حزيران (يونيو)، على أن تُعلن النتائج كما جرت العادة في اليوم نفسه.