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إيلاف: تحصد مجموعة "Genny" لربيع وصيف 2023 "طاقة جيدة" كنقطة محورية في جمالياتها، حيث تنقل رسائل إيجابية حيوية مستوحاة من حركة الفن التي ولدت في السبعينيات بلوس أنجلوس والتي أثرت على عصر الثقافة الشعبية. المناظر الطبيعية الشمسية، والتطور، والموجة الدولية الدافئة في لوس أنجلوس هي سمات المحيط الفني الذي حددته المديرة الإبداعية سارة كافازا فاكيني للمرأة الأنثوية في جيني.

اختارت جيني عارضة الأزياء الشهيرة سارا سامبايو ذات الجمال البرتغالي المولد التي تجعلها أصولها وأشعة الشمس المحيطية ومزاجها العفوي النموذج الأصلي المثالي الذي يشبه امرأة جيني الأنثوية والاستثنائية.

وتقول سارة كافازا فاكيني ، المديرة الإبداعية لشركة Genny: "اخترت سارا سامبايو لأنني رأيت بصمة أنوثتها التي تتوافق مع إلهام هذه المجموعة في قدرة سارة التعبيرية. إنها امرأة شابة قادرة على الانفعالات العاطفية القوية والاستعداد الطبيعي للتعاطف. تعكس صورتها الأنيقة والمشرقة الروح القوية والحيوية لهوية أزياء Genny ".