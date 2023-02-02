قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف: تجتمع علامة المسلتلزمات الرياضية Nike مع دار تيفاني اند كو في اصدار خاص من حذاء اير فورس ون 1837 مع مجموعة من إكسسوارات الفضة الإسترليني من "Tiffany & Co".
يمثل هذا الحذاء احتفالًا مستمرًا بالذكرى الأربعين لإطلاق "Air Force 1" وشراكة أسطورية بين العلامتين التجاريتين.
للاحتفال أكثر بالإطلاق ، ستطرح "Tiffany & Co" كذلك مجموعة من منتجات الفضة الإسترليني بإصدار محدود وملهمة بما في ذلك قلادة صفارة وبوق حذاء وحتى فرشاة أسنان!
التعليقات