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إيلاف: تجتمع علامة المسلتلزمات الرياضية Nike مع دار تيفاني اند كو في اصدار خاص من حذاء اير فورس ون 1837 مع مجموعة من إكسسوارات الفضة الإسترليني من "Tiffany & Co".

يمثل هذا الحذاء احتفالًا مستمرًا بالذكرى الأربعين لإطلاق "Air Force 1" وشراكة أسطورية بين العلامتين التجاريتين.

للاحتفال أكثر بالإطلاق ، ستطرح "Tiffany & Co" كذلك مجموعة من منتجات الفضة الإسترليني بإصدار محدود وملهمة بما في ذلك قلادة صفارة وبوق حذاء وحتى فرشاة أسنان!