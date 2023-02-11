قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: باشرت "لامبورغيني" (Lamborghini) تسليم مركبتها الجديدة ’لامبورغيني أوروس S‘ (Lamborghini Urus S) إلى الأسواق العالمية، وهي تحلّ مكان "أوروس" الأساسية وتُعتبَر المركبة الشقيقة لطراز "أوروس برفورمانتي" (Urus Performante) الجديدة. وتتميّز "أوروس S" بكونها قوية ومتطوّرة ورشيقة على كافة الطرقات وفي خضم مختلف الظروف، وبالتالي: فإنها المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة العصرية المثالية التي تتلاءم تماماً مع أسلوب الحياة.

تتألّق "أوروس S" عبر تحسينات محدَّدة ومتطوّرة من الناحية التصميمية، والتي تعزّز ما تتميّز به من مزيج بين الشخصية الرياضية والأناقة الراقية، مما يضمن التعرُّف عليها فورياً في أي وضع كان. وتتوفر مجموعة أوسع بكثير من الألوان واللمسات النهائية بالمقارَنة مع ’أوروس‘ الأساسية، بما في ذلك فئات التجهيزات والباقات التصميمية والتفاصيل الداخلية والخارجية، مما يفتح المجال أمام فرص شاملة من خيارات التخصيص التي تتراوح بين الأناقة الناعمة والمزايا الرياضية الكاملة.

يتضمّن المصدّ الأمامي الجديدة ذو الخطوط الأنيقة لوح وقاية سفلي من الفولاذ غير القابل للصدأ مع طلاء باللون الأسود غير اللامع، وتكمّله تفاصيل بالأسود اللامع على الشبك الأمامي والمصدّات والألواح الجانبية السفلية. وهناك خمسة خيارات إضافية من أنماط الباقات التصميمية التي تشمل لون الهيكل والأسود اللامع ومكوّنات ألياف الكربون مع لمسات نهائية لامعة وأخرى غير لامعة، وهي تسمح للمالكين اختيار أنماط الجمع التي يفضّلونها.

تم تحديث مجموعة خيارات الألوان واللمسات النهائية الداخلية بشكل كامل. فخيارا Bicolore Sportivo وBicolore Sophisticated الجديدان يتضمّنان تجهيزات Performante الجديدة، مع تطريزات بنمط جديد خاص. ولقد تم منح خيار Bicolore Sportivo مظهراً رياضياً أكثر، مع الاستخدام الجديد للومضات اللونية.

من جهتها، تجمع كسوة Sophisticated الجلدية ثنائية اللون بين الجلد الأسود وخيارات الألوان المعاكسة، بما في ذلك الألوان الجديدة المحدَّثة من Blu Leandro الأزرق وVerde Aura الأخضر، بالإضافة إلى ألوان الأسمر والكريمي والبنّي.

تتيح "أوروس S" الجديدة فرصة التخصيص الكامل لمركباتها كي تتلاءم مع أساليب مقتنيها الخاصّة. وتساهم خيارات الجمع الجديدة بين الألوان واللمسات النهائية بإبراز مستويات الأداء الفائقة لها، بينما تمنح إحساساً بالفخامة الراقية غير المتأثّرة بمرور الزمن.