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إيلاف: كشفت شركة جينيسيس عن طرازاتها الجديدة والمبتكرة "ثلاثية X Concept" لأول مرة، وذلك في دبي أوبرا يوم 8 فبراير 2023. وقد شهد الحدث المرموق حضور عدد من كبار الشخصيات الذين اطلعوا على الفخامة الفائقة التي تقدمها علامة جينيسيس لجمهورها.



وتأكيداً على التنوع التي تجسده العلامة الفاخرة في تصميمها، فقد استعرض الحدث النماذج الثلاثة الجديدة، التي تضم: Genesis X Concept، وGenesis X Speedium Coupe، وGenesis X Convertible.



وحضر العرض، الذي أقيم في دبي أوبرا، عدد من كبار الشخصيات الذين وصلوا في سيارات جينيسيس، قبل إقامة الفعاليات المميزة خلال الأمسية، والكشف عن الطرازات الأنيقة، إضافة إلى تقديم المأكولات والمشروبات، والكلمات التي ألقاها كبار الشخصيات والمسؤولون لدى جينيسيس.



وكان عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لعلامة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، قد تحدث في بداية الحدث عن رحلة علامة جينيسيس. وأقيمت بعد ذلك جلسة حوارية حول تصميم الطرازات الثلاثة، ورؤية علامة جينيسيس، تحت إدارة غرايم راسل، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في جينيسيس، ولوك دونكرفولك، الرئيس الإبداعي للمجموعة.



وفي تعليق له حول نجاح الحدث، قال عمر الزبيدي: "نحن سعداء وفخورون للغاية باستضافة أول معرض في العالم لطرازات ثلاثية X Concept. تعبر هذه النماذج الثلاثة الفريدة والمبتكرة بوضوح عن أهمية التصميم بالنسبة للعلامة الفائقة والفخمة. ونود أن نتوجه بالشكر لشركائنا وكبار الشخصيات على دعمهم المستمر لعلامتنا، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات الناجحة التي تحققها جينيسيس في جميع أنحاء المنطقة".



تعبر طرازات ثلاثية X Concept عن قدرة جينيسيس على تصميم وتطوير السيارات دون التقيد بالتصنيف. ويرمز حرف "X" إلى "القدرات الخفية، كما أنه يعبر عن الإمكانات الكامنة والعديدة بالنسبة للتصاميم التي تقدمها علامة جينيسيس.



وقال لوك دونكرولك، المدير الإبداعي: "تدل نماذج X المبتكرة على توجه علامة جينيسيس نحو المستقبل، كما تؤكد على أن الطرازات المتنوعة التي تقدمها في مجال الطرازات الكهربائية ستجمع بين الأناقة الفائقة والفخامة العالية والتصاميم المبتكرة".

ويعد طراز Genesis X Concept الأول في هذه السلسلة، وكان قد ظهر لأول مرة في لوس أنجلوس في مارس من عام 2021. ويعبر تصميم المركبة الكهربائية المستوحى من Gran Turismo عن الأناقة الرياضية التي ترتبط مع الرفاهية المستدامة التي تفخر بها علامة جينيسيس.



أما الإضافة الثانية ضمن السلسلة، فهي نموذج Genesis X Speedium Coupe. ويستعرض هذا النموذج مفهوم التصميم الذي تتميز به علامة جينيسيس بطريقة مبتكرة ومتطورة. وكان هذا الطراز قد استلهم من شغف رياضة السيارات، حيث يركز على القيمة العاطفية للقيادة في عصر السيارات الكهربائية. يُعرف هذا المفهوم أيضاً بتطور Genesis Crest Grille للدلالة على مجموعة نقل الحركة الكهربائية في السيارة.



وتعد سيارة X Convertible النموذج الثالث ضمن المجموعة، حيث يرتقي مفهوم X Speedium Coupe إلى مستوى أعلى. ويوفر طراز X Convertible حرية التعبير، ويقدم تجربة حسية عالية بفضل السقف المفتوح الذي يسمح بالتواصل المباشر مع البيئة المحيطة.



وقال غرايم راسل، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية: "تدل مساعينا على اعتماد الأنظمة الكهربائية في السيارة على التزامنا بتقديم خيارات عديدة ومتنوعة. نحن نهدف لمواصلة العمل لأن نكون علامة سيارات دون أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2035.



ومن خلال التأكيد على أهمية مستقبل عصر السيارات الكهربائية، فستساهم مجموعة نقل الحركة ذات الدقة العالية، إلى جانب التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة في الانطلاق باتجاه مرحلة جديدة للسائقين والركاب للتفاعل مع بيئتهم بطرق جديدة ومثيرة.



